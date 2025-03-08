08 марта 2025

Возле бургерной в Екатеринбурге произошла массовая драка. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В драке участвовало более 10 человек
В драке участвовало более 10 человек Фото:

В Екатеринбурге около бургерной «А ты где?» на Ботанике произошла массовая драка. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.

«Началась массовая драка, в самом заведении выключилась музыка и остались только девочки», — передает telegram-канал «Бандитский центр». В комментариях под опубликованным видео очевидец поделился дополнительными кадрами происшествия.

Драка вскоре переместилась на проезжую часть. В потасовке, судя по видео, участвовали более десяти человек.

Корреспондент URA.RU направил запрос в УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил.

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В Екатеринбурге около бургерной «А ты где?» на Ботанике произошла массовая драка. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях. «Началась массовая драка, в самом заведении выключилась музыка и остались только девочки», — передает telegram-канал «Бандитский центр». В комментариях под опубликованным видео очевидец поделился дополнительными кадрами происшествия. Драка вскоре переместилась на проезжую часть. В потасовке, судя по видео, участвовали более десяти человек. Корреспондент URA.RU направил запрос в УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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