В Екатеринбурге около бургерной «А ты где?» на Ботанике произошла массовая драка. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.
«Началась массовая драка, в самом заведении выключилась музыка и остались только девочки», — передает telegram-канал «Бандитский центр». В комментариях под опубликованным видео очевидец поделился дополнительными кадрами происшествия.
Драка вскоре переместилась на проезжую часть. В потасовке, судя по видео, участвовали более десяти человек.
Корреспондент URA.RU направил запрос в УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил.
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