08 марта 2025
07 марта 2025

Волонтеры в Тюмени третьи сутки ищут 20-летнюю девушку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Девушка ушла в неизвестном направлении
Девушка ушла в неизвестном направлении Фото:

В Тюмени 5 марта пропала 20-летняя Милана Абдурашидова. По данным волонтеров «Лиза Алерт», девушка вышла из дома и не вернулась.

«Пропала Абдурашидова Милана Хусейновна, 20 лет, Калининский АО, Тюмень. 5 марта вышла из дома и не вернулась», — сообщается на сайте поисковиков.

В момент девушка была одета в черную кофту и черное платье, на ногах — фиолетовые кроссовки. Из особых примет: темно-русые волосы, карие глаза, рост 165 сантиметров и нормальное телосложение. Волонтеры просят сообщать любую информацию о ее местонахождении по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

Девушка 5 марта ушла из дома и не вернулась
Девушка 5 марта ушла из дома и не вернулась
Фото:

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В Тюмени 5 марта пропала 20-летняя Милана Абдурашидова. По данным волонтеров «Лиза Алерт», девушка вышла из дома и не вернулась. «Пропала Абдурашидова Милана Хусейновна, 20 лет, Калининский АО, Тюмень. 5 марта вышла из дома и не вернулась», — сообщается на сайте поисковиков. В момент девушка была одета в черную кофту и черное платье, на ногах — фиолетовые кроссовки. Из особых примет: темно-русые волосы, карие глаза, рост 165 сантиметров и нормальное телосложение. Волонтеры просят сообщать любую информацию о ее местонахождении по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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