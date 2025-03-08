Девушка ушла в неизвестном направлении
В Тюмени 5 марта пропала 20-летняя Милана Абдурашидова. По данным волонтеров «Лиза Алерт», девушка вышла из дома и не вернулась.
«Пропала Абдурашидова Милана Хусейновна, 20 лет, Калининский АО, Тюмень. 5 марта вышла из дома и не вернулась», — сообщается на сайте поисковиков.
В момент девушка была одета в черную кофту и черное платье, на ногах — фиолетовые кроссовки. Из особых примет: темно-русые волосы, карие глаза, рост 165 сантиметров и нормальное телосложение. Волонтеры просят сообщать любую информацию о ее местонахождении по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.
Девушка 5 марта ушла из дома и не вернулась
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