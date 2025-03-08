Bild: ФРГ захотела разорвать военный контракт с США, испугавшись судьбы Украины

В Германии прорабатывают вопрос о разрыве договора с США на покупку 35 американских истребителей F-35A. Сомнения связаны с возможностью дистанционной активации техники, как в пусковых установках реактивных систем HIMARS, переданных Киеву. С таким заявлением выступил экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.
«Если нам придется опасаться того, что США могут поступить с будущими немецкими F-35 так, как они сейчас поступают с Украиной, мы могли бы рассмотреть расторжение договора», — Вольфганга Ишингера цитирует Bild. По данным издания, вся Европа боится возможной приостановки работы Вашингтоном своего вооружения в Германии.
Пентагон 5 марта прекратил передачу Украине разведданных, включая системы оповещения о воздушных атаках и целеуказания для HIMARS, отмечает «Национальная служба новостей». Ранее американский президент Дональд Трамп распорядился полностью заблокировать поставки Киеву военной помощи, напоминает телеканал 360. В США запустили полномасштабное производство F-35A Lightning II в прошлом году, пишет RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.