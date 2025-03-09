Митрошина отмывала деньги через покупку недвижимости в Москве

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Суд 10 марта выберет Митрошиной меру пресечения
Суд 10 марта выберет Митрошиной меру пресечения Фото:
новость из сюжета
Блогера Сашу Митрошину задержали в Сочи

Блогер Александра Митрошина отмывала деньги через покупку нежилой недвижимости в центре Москвы. Об этом сообщили в правоохранительных органах. Ранее против нее было возбуждено уголовное дело по факту отмывания денежных средств в особо крупном размере и неуплаты налогов. 

«По предварительной информации, Митрошина легализовала деньги через покупку нежилой недвижимости в центре Москвы», — говорится в сообщении. Его приводит РИА Новости. Следствие утверждает, что блогер уклонилась от уплаты налогов на сумму 127 миллионов рублей, используя счета трех индивидуальных предпринимателей для поступления денежных средств.

В ходе следственных действий Александре Митрошиной было предъявлено обвинение, и она признала свою вину в полном объеме. В ближайший понедельник следствие планирует ходатайствовать перед судом о выборе меры пресечения для блогера.

Обвиняемую задержали в аэропорту Сочи 7 марта. После чего ее перевезли в Москву, где провели допрос. По данным следствия, Митрошина легализовала более 60,25 млн рублей, покупая недвижимость в Москве, и использовала средства для погашения штрафов и пеней. Она задолжала ФНС свыше 214 млн рублей. В последние полгода ее финансовыми делами занимался молодой человек Тимур Кошкаров, который уверил ее в безопасности возвращения в Россию, передает «Национальная служба новостей».

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Блогер Александра Митрошина отмывала деньги через покупку нежилой недвижимости в центре Москвы. Об этом сообщили в правоохранительных органах. Ранее против нее было возбуждено уголовное дело по факту отмывания денежных средств в особо крупном размере и неуплаты налогов.  «По предварительной информации, Митрошина легализовала деньги через покупку нежилой недвижимости в центре Москвы», — говорится в сообщении. Его приводит РИА Новости. Следствие утверждает, что блогер уклонилась от уплаты налогов на сумму 127 миллионов рублей, используя счета трех индивидуальных предпринимателей для поступления денежных средств. В ходе следственных действий Александре Митрошиной было предъявлено обвинение, и она признала свою вину в полном объеме. В ближайший понедельник следствие планирует ходатайствовать перед судом о выборе меры пресечения для блогера. Обвиняемую задержали в аэропорту Сочи 7 марта. После чего ее перевезли в Москву, где провели допрос. По данным следствия, Митрошина легализовала более 60,25 млн рублей, покупая недвижимость в Москве, и использовала средства для погашения штрафов и пеней. Она задолжала ФНС свыше 214 млн рублей. В последние полгода ее финансовыми делами занимался молодой человек Тимур Кошкаров, который уверил ее в безопасности возвращения в Россию, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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