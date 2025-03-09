Как вернуть в магазин ненужный подарочный сертификат

Юрист Адамс: для возврата денег за подарочный сертификат надо подать заявление
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Вернуть деньги за подарочный сертификат можно без предъявления чека
Вернуть деньги за подарочный сертификат можно без предъявления чека Фото:

Чтобы вернуть ненужный подарочный сертификат, необходимо составить письменное заявление и подать его в магазин или организацию, принявшую аванс. Об этом сообщил генеральный директор профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс.

«Если сертификат оказался ненужным, необходимо составить письменное заявление с требованием вернуть деньги и подать его в магазин или организацию, принявшую аванс», — заявил Адамс. Его слова приводит РИА Новости. Он добавил, что необходимо будет зафиксировать дату обращения и сделать копию документа.

Юрист также предупредил, что отсутствие кассового чека не является причиной для отказа в возврате, так как сертификат подтверждает передачу денег продавцу. Однако, в случаях, если продавец отказывает в возврате, можно обратиться в Роспотребнадзор или суд, что в некоторых случаях позволяет не только вернуть средства, но и получить компенсацию.

Дополнительно Адамс также подчеркнул важность ознакомления с условиями использования сертификата перед его покупкой, так как некоторые магазины могут устанавливать собственные правила, ограничивающие возможность возврата. Также он отметил, что при выборе сертификата следует предпочитать компании с прозрачной политикой возврата и положительной репутацией.

Адамс также отметил, что правила действуют только для сертификатов, купленных за деньги, и подарочные сертификаты, полученные в рамках рекламных акций, нельзя обналичить. Он рекомендовал сохранять кассовый чек для упрощения процесса возврата денег.

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Чтобы вернуть ненужный подарочный сертификат, необходимо составить письменное заявление и подать его в магазин или организацию, принявшую аванс. Об этом сообщил генеральный директор профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс. «Если сертификат оказался ненужным, необходимо составить письменное заявление с требованием вернуть деньги и подать его в магазин или организацию, принявшую аванс», — заявил Адамс. Его слова приводит РИА Новости. Он добавил, что необходимо будет зафиксировать дату обращения и сделать копию документа. Юрист также предупредил, что отсутствие кассового чека не является причиной для отказа в возврате, так как сертификат подтверждает передачу денег продавцу. Однако, в случаях, если продавец отказывает в возврате, можно обратиться в Роспотребнадзор или суд, что в некоторых случаях позволяет не только вернуть средства, но и получить компенсацию. Дополнительно Адамс также подчеркнул важность ознакомления с условиями использования сертификата перед его покупкой, так как некоторые магазины могут устанавливать собственные правила, ограничивающие возможность возврата. Также он отметил, что при выборе сертификата следует предпочитать компании с прозрачной политикой возврата и положительной репутацией. Адамс также отметил, что правила действуют только для сертификатов, купленных за деньги, и подарочные сертификаты, полученные в рамках рекламных акций, нельзя обналичить. Он рекомендовал сохранять кассовый чек для упрощения процесса возврата денег.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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