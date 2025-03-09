Аэропорт Владикавказа возобновил работу после плана «Ковер»

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Аэропорт закрывали из-за угрозы атаки БПЛА (фото из архива)
Аэропорт закрывали из-за угрозы атаки БПЛА (фото из архива) Фото:

Аэропорт Владикавказа вновь начал функционировать после реализации плана «Ковер». Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

«Отбой беспилотной опасности. План „Ковер“ снят», — написал Меняйло в своем telegram-канале. Сейчас, по его словам, аэропорт работает в обычном режиме. На территории республики продолжает работу оперативный штаб.

Режим беспилотной опасности был объявлен в республике ночью 9 марта. Аэропорт Владикавказа был временно закрыт для приема и отправки самолетов.

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Аэропорт Владикавказа вновь начал функционировать после реализации плана «Ковер». Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. «Отбой беспилотной опасности. План „Ковер“ снят», — написал Меняйло в своем telegram-канале. Сейчас, по его словам, аэропорт работает в обычном режиме. На территории республики продолжает работу оперативный штаб. Режим беспилотной опасности был объявлен в республике ночью 9 марта. Аэропорт Владикавказа был временно закрыт для приема и отправки самолетов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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