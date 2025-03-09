Аэропорт Владикавказа возобновил работу после плана «Ковер»

Аэропорт Владикавказа вновь начал функционировать после реализации плана «Ковер». Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
«Отбой беспилотной опасности. План „Ковер“ снят», — написал Меняйло в своем telegram-канале. Сейчас, по его словам, аэропорт работает в обычном режиме. На территории республики продолжает работу оперативный штаб.
Режим беспилотной опасности был объявлен в республике ночью 9 марта. Аэропорт Владикавказа был временно закрыт для приема и отправки самолетов.
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