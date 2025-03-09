Франция вслед за Британией использует замороженные активы России на вооружение Украины

Франция передаст Украине военную помощь на 195 млн евро из активов РФ
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Франция намерена снабдить Киев артиллерийскими снарядами за счет российских денег
Франция намерена снабдить Киев артиллерийскими снарядами за счет российских денег Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина получит от Франции артиллерийские снаряды и авиабомбы. Новый пакет помощи Киеву достигнет 195 миллионов евро. Средства возьмут из замороженных российских активов, сообщил французский министр обороны Себастьен Лекорню.

Министр подчеркнул, что благодаря этому финансированию Украина получит артиллерийские снаряды и планирующие авиабомбы: «Осуществить поставку 155-мм [артиллерийских] снарядов, а также планирующих авиабомб AASM, которыми вооружены украинские Mirage-2000», — сообщил Лекорню. Об этом политик заявил интервью La Tribune Dimanche.

Кроме того, Лекорню рассказал о планах по ускорению темпов выпуска военной техники во Франции. Со следующего года компания Dassault Aviation планирует повысить объемы производства, наладив выпуск четырех-пяти истребителей Rafale в месяц, что значительно превысит прошлогодние показатели. Также планируется удвоение выпуска авиабомб AASM.

Ранее Британия передала Украине 971 млн долларов. Средства на это страна изъяла из замороженных российских активов. Транш осуществили в рамках инициативы стран «Большой семерки» — «Кредиты для чрезвычайного ускорения доходов для Украины». 

После этого председатель Госдумы Вячеслав Володин пригрозил Британии конфискацией всей ее собственности в России. Он уточнил, что передача замороженных российских активов Украине является грубым нарушением международного права.

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Украина получит от Франции артиллерийские снаряды и авиабомбы. Новый пакет помощи Киеву достигнет 195 миллионов евро. Средства возьмут из замороженных российских активов, сообщил французский министр обороны Себастьен Лекорню. Министр подчеркнул, что благодаря этому финансированию Украина получит артиллерийские снаряды и планирующие авиабомбы: «Осуществить поставку 155-мм [артиллерийских] снарядов, а также планирующих авиабомб AASM, которыми вооружены украинские Mirage-2000», — сообщил Лекорню. Об этом политик заявил интервью La Tribune Dimanche. Кроме того, Лекорню рассказал о планах по ускорению темпов выпуска военной техники во Франции. Со следующего года компания Dassault Aviation планирует повысить объемы производства, наладив выпуск четырех-пяти истребителей Rafale в месяц, что значительно превысит прошлогодние показатели. Также планируется удвоение выпуска авиабомб AASM. Ранее Британия передала Украине 971 млн долларов. Средства на это страна изъяла из замороженных российских активов. Транш осуществили в рамках инициативы стран «Большой семерки» — «Кредиты для чрезвычайного ускорения доходов для Украины».  После этого председатель Госдумы Вячеслав Володин пригрозил Британии конфискацией всей ее собственности в России. Он уточнил, что передача замороженных российских активов Украине является грубым нарушением международного права.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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