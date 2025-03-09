Франция вслед за Британией использует замороженные активы России на вооружение Украины

Украина получит от Франции артиллерийские снаряды и авиабомбы. Новый пакет помощи Киеву достигнет 195 миллионов евро. Средства возьмут из замороженных российских активов, сообщил французский министр обороны Себастьен Лекорню.
Министр подчеркнул, что благодаря этому финансированию Украина получит артиллерийские снаряды и планирующие авиабомбы: «Осуществить поставку 155-мм [артиллерийских] снарядов, а также планирующих авиабомб AASM, которыми вооружены украинские Mirage-2000», — сообщил Лекорню. Об этом политик заявил интервью La Tribune Dimanche.
Кроме того, Лекорню рассказал о планах по ускорению темпов выпуска военной техники во Франции. Со следующего года компания Dassault Aviation планирует повысить объемы производства, наладив выпуск четырех-пяти истребителей Rafale в месяц, что значительно превысит прошлогодние показатели. Также планируется удвоение выпуска авиабомб AASM.
Ранее Британия передала Украине 971 млн долларов. Средства на это страна изъяла из замороженных российских активов. Транш осуществили в рамках инициативы стран «Большой семерки» — «Кредиты для чрезвычайного ускорения доходов для Украины».
После этого председатель Госдумы Вячеслав Володин пригрозил Британии конфискацией всей ее собственности в России. Он уточнил, что передача замороженных российских активов Украине является грубым нарушением международного права.
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