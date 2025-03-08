В Первоуральске (Свердловская область) загорелась квартира в пятиэтажном доме на улице Емлина из-за велосипеда. Спасатели эвакуировали шесть жителей, еще восемь спаслись самостоятельно, один свердловчанин пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
«По улице Емлина горела квартира в пятиэтажке. Самостоятельно эвакуировались из дома восемь человек. Огнеборцы МЧС России вывели на улицу шесть жильцов в спасустройствах. Пострадал один человек», — говорится в сообщении их telegram-канала. По данным ведомства, причиной пожара стало возгорание велосипеда.
Возгорание распространилось на 15 квадратных метров. На месте пожара работали семь сотрудников МЧС и три единицы спецтехники. Спасатели порекомендовали не оставлять без присмотра гаджеты, не использовать неисправные устройства и отключать от розетки после 100% зарядки.
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