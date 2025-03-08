08 марта 2025

В Первоуральске загорелась пятиэтажка из-за велосипеда. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В пятиэтажном доме сгорела квартира
В пятиэтажном доме сгорела квартира Фото:

В Первоуральске (Свердловская область) загорелась квартира в пятиэтажном доме на улице Емлина из-за велосипеда. Спасатели эвакуировали шесть жителей, еще восемь спаслись самостоятельно, один свердловчанин пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«По улице Емлина горела квартира в пятиэтажке. Самостоятельно эвакуировались из дома восемь человек. Огнеборцы МЧС России вывели на улицу шесть жильцов в спасустройствах. Пострадал один человек», — говорится в сообщении их telegram-канала. По данным ведомства, причиной пожара стало возгорание велосипеда.

Возгорание распространилось на 15 квадратных метров. На месте пожара работали семь сотрудников МЧС и три единицы спецтехники. Спасатели порекомендовали не оставлять без присмотра гаджеты, не использовать неисправные устройства и отключать от розетки после 100% зарядки.

Пострадавшая квартира от возгорания велосипеда
Пострадавшая квартира от возгорания велосипеда
Фото:
Остатки воспламенившегося велосипеда
Остатки воспламенившегося велосипеда
Фото:

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В Первоуральске (Свердловская область) загорелась квартира в пятиэтажном доме на улице Емлина из-за велосипеда. Спасатели эвакуировали шесть жителей, еще восемь спаслись самостоятельно, один свердловчанин пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. «По улице Емлина горела квартира в пятиэтажке. Самостоятельно эвакуировались из дома восемь человек. Огнеборцы МЧС России вывели на улицу шесть жильцов в спасустройствах. Пострадал один человек», — говорится в сообщении их telegram-канала. По данным ведомства, причиной пожара стало возгорание велосипеда. Возгорание распространилось на 15 квадратных метров. На месте пожара работали семь сотрудников МЧС и три единицы спецтехники. Спасатели порекомендовали не оставлять без присмотра гаджеты, не использовать неисправные устройства и отключать от розетки после 100% зарядки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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