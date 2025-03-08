08 марта 2025
07 марта 2025

«Влюбится весь мир»: жена челябинского губернатора стала президентом клуба. Фото

Жена челябинского губернатора стала президентом ватерпольного клуба «Уралочка»
© Служба новостей «URA.RU»
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Ирина Текслер пообещала, что ее сотрудничество с «Уралочкой» будет интересным
Ирина Текслер пообещала, что ее сотрудничество с «Уралочкой» будет интересным Фото:

Супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер была избрана президентом ватерпольной команды «Динамо-Уралочка», расположенной в Златоусте. На новом посту она пообещала сделать так, чтобы «Уралочка» завоевала любовь всего мира. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Благодарю команду за предложение возглавить „Уралочку“. Это спортивный бренд области и мы гордимся тем, как продолжает побеждать команда. Сделаем так, что в клуб влюбится весь мир»,— пообещала Ирина Текслер. Ее слова приводит пресс-служба клуба на своей официальной странице во «ВКонтакте».

Отмечается, что 8 марта поздравить ватерполисток «Уралочки» приехали полпред президента в УрФО Артем Жога и губернатор Алексей Текслер. В дружественной атмосфере состоялось чествование выдающихся спортсменок, внесших значительный вклад в российское и мировое водное поло. Особые награды получили спортсменки, сумевшие поразить ворота соперниц тысячу и более раз, выступая под знаменами «Уралочки».

Кульминацией мероприятия стало объявление о назначении Ирины Текслер на пост президента клуба. В клубе назвали это главным событием и началом нового этапа в истории команды. Сегодня «Уралочка» — фаворит турнирной таблицы Суперлиги России.

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Супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер была избрана президентом ватерпольной команды «Динамо-Уралочка», расположенной в Златоусте. На новом посту она пообещала сделать так, чтобы «Уралочка» завоевала любовь всего мира. Об этом сообщает пресс-служба клуба. «Благодарю команду за предложение возглавить „Уралочку“. Это спортивный бренд области и мы гордимся тем, как продолжает побеждать команда. Сделаем так, что в клуб влюбится весь мир»,— пообещала Ирина Текслер. Ее слова приводит пресс-служба клуба на своей официальной странице во «ВКонтакте». Отмечается, что 8 марта поздравить ватерполисток «Уралочки» приехали полпред президента в УрФО Артем Жога и губернатор Алексей Текслер. В дружественной атмосфере состоялось чествование выдающихся спортсменок, внесших значительный вклад в российское и мировое водное поло. Особые награды получили спортсменки, сумевшие поразить ворота соперниц тысячу и более раз, выступая под знаменами «Уралочки». Кульминацией мероприятия стало объявление о назначении Ирины Текслер на пост президента клуба. В клубе назвали это главным событием и началом нового этапа в истории команды. Сегодня «Уралочка» — фаворит турнирной таблицы Суперлиги России.
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