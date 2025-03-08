Супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер была избрана президентом ватерпольной команды «Динамо-Уралочка», расположенной в Златоусте. На новом посту она пообещала сделать так, чтобы «Уралочка» завоевала любовь всего мира. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
«Благодарю команду за предложение возглавить „Уралочку“. Это спортивный бренд области и мы гордимся тем, как продолжает побеждать команда. Сделаем так, что в клуб влюбится весь мир»,— пообещала Ирина Текслер. Ее слова приводит пресс-служба клуба на своей официальной странице во «ВКонтакте».
Отмечается, что 8 марта поздравить ватерполисток «Уралочки» приехали полпред президента в УрФО Артем Жога и губернатор Алексей Текслер. В дружественной атмосфере состоялось чествование выдающихся спортсменок, внесших значительный вклад в российское и мировое водное поло. Особые награды получили спортсменки, сумевшие поразить ворота соперниц тысячу и более раз, выступая под знаменами «Уралочки».
Кульминацией мероприятия стало объявление о назначении Ирины Текслер на пост президента клуба. В клубе назвали это главным событием и началом нового этапа в истории команды. Сегодня «Уралочка» — фаворит турнирной таблицы Суперлиги России.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!