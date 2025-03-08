Пермячка Алена Михайлова снимется в фильме по культовому произведению Стругацких

Пермская актриса Алена Михайлова присоединились к актерскому составу фильма «Отель „У погибшего альпиниста“» (12+). Об этом сообщает Кино-Театр.Ру со ссылкой на публикацию в telegram-канале компании «Марс Медиа Энтертейнмент».
«В новой экранизации повести Аркадия и Бориса Стругацких Алена Михайлова исполнит роль дерзкой бунтарки Брюн, которая посещает отель со своим дядей, известным иллюзионистом. Главную роль сыграет Евгений Цыганов. Режиссером фильма выступает Александр Домогаров младший. Съемки фантастического детектива начнутся в конце марта. Релиз запланирован на 2026 год», — говорится в сообщении.
В центре сюжета оказывается полицейский инспектор Петер Глебски (его сыграет Евгений Цыганов), который получает анонимное сообщение о подготовке убийства и направляется в горный отель. Расследование преступления будет проходить в условиях изоляции отельной среды, зажатой под лавиной. В проекте также участвует актриса Светлана Ходченкова, которая воплотит образ госпожи Мозес, приехавшей в отель вместе со своим супругом.
Алена Михайлова родилась 11 октября 1995 года в Перми. Она окончила актерский факультет Пермского государственного института культуры, затем переехала в Москву.
Свою первую главную роль Алена сыграла в драме «Люби их всех» (18+). В 2022 году Михайлова сыграла роль Антонины Милюковой в драме Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского» (18+). Фильм вошел в основную конкурсную программу Каннского кинофестиваля. Среди других работ Михайловой — роли в сериалах «Преступление и наказание» (18+), «Водоворот» (18+), «За час до рассвета» (18+), «Клиника счастья» (18+).
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