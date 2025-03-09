ВСУ оказались в огневом мешке у Малой Локни

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ВС РФ заставили украинских военных отступить на курском направлении
ВС РФ заставили украинских военных отступить на курском направлении Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

В результате боевых действий в Курской области солдаты ВСУ были вынуждены отступить к Малой Локне и оказались практически в огневом мешке. Об этом рассказал командир 22-го мотострелкового полка ВС РФ с позывным Апостол.

«Противник отошел к Малой Локне. Мы сейчас практически взяли их в огневой мешок», — сообщил Апостол. Об этом военный сообщил в разговоре с RT.

ВС РФ перекрыли ВСУ дороги снабжения после освобождения Погребков, отметил Апостол. Множество сожженной техники находится на территории освобожденных сел Старая Сорочина и Новая Сорочина.

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В результате боевых действий в Курской области солдаты ВСУ были вынуждены отступить к Малой Локне и оказались практически в огневом мешке. Об этом рассказал командир 22-го мотострелкового полка ВС РФ с позывным Апостол. «Противник отошел к Малой Локне. Мы сейчас практически взяли их в огневой мешок», — сообщил Апостол. Об этом военный сообщил в разговоре с RT. ВС РФ перекрыли ВСУ дороги снабжения после освобождения Погребков, отметил Апостол. Множество сожженной техники находится на территории освобожденных сел Старая Сорочина и Новая Сорочина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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