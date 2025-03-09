В результате боевых действий в Курской области солдаты ВСУ были вынуждены отступить к Малой Локне и оказались практически в огневом мешке. Об этом рассказал командир 22-го мотострелкового полка ВС РФ с позывным Апостол.
«Противник отошел к Малой Локне. Мы сейчас практически взяли их в огневой мешок», — сообщил Апостол. Об этом военный сообщил в разговоре с RT.
ВС РФ перекрыли ВСУ дороги снабжения после освобождения Погребков, отметил Апостол. Множество сожженной техники находится на территории освобожденных сел Старая Сорочина и Новая Сорочина.
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