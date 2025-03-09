На юге ДНР начались бои за Днепроэнергию

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Бойцы ВС РФ продвигаются на южнодонецком направлении (фото из архива)
Бойцы ВС РФ продвигаются на южнодонецком направлении (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Начались бои за село Днепроэнергия, расположенное на юге ДНР. Группировка ВСУ, находящаяся здесь, пытается обороняться, сообщили в силовых структурах РФ.

«Ведутся бои за село Днепроэнергия на юге ДНР», — передает ТАСС со ссылкой на собственный источник в силовых структурах. ВСУ строят оборонительные укрепления за селом.

Ранее стало известно, что у села Комар сдалась в плен группа военнослужащих 23-й механизированной бригады ВСУ. Их отказались эвакуировать, и солдаты во главе с офицером предпочли сдаться.

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Начались бои за село Днепроэнергия, расположенное на юге ДНР. Группировка ВСУ, находящаяся здесь, пытается обороняться, сообщили в силовых структурах РФ. «Ведутся бои за село Днепроэнергия на юге ДНР», — передает ТАСС со ссылкой на собственный источник в силовых структурах. ВСУ строят оборонительные укрепления за селом. Ранее стало известно, что у села Комар сдалась в плен группа военнослужащих 23-й механизированной бригады ВСУ. Их отказались эвакуировать, и солдаты во главе с офицером предпочли сдаться.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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