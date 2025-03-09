На юге ДНР начались бои за Днепроэнергию

Начались бои за село Днепроэнергия, расположенное на юге ДНР. Группировка ВСУ, находящаяся здесь, пытается обороняться, сообщили в силовых структурах РФ.
«Ведутся бои за село Днепроэнергия на юге ДНР», — передает ТАСС со ссылкой на собственный источник в силовых структурах. ВСУ строят оборонительные укрепления за селом.
Ранее стало известно, что у села Комар сдалась в плен группа военнослужащих 23-й механизированной бригады ВСУ. Их отказались эвакуировать, и солдаты во главе с офицером предпочли сдаться.
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