Украинские солдаты и офицер сдались в плен у села Комар в ДНР

Группа военнослужащих 23-й механизированной бригады ВСУ, включая одного офицера, сдалась в плен в районе села Комар, на границе Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. Об этом сообщили журналисты.
«Группа военных ВСУ сдалась в плен в ДНР», — пишет ТАСС. Событие произошло у села Комар. Отмечается, что сейчас украинские военные находятся в окружении ВС РФ на данном участке фронта.
По словам самих украинских солдат, им пришлось сдаться в плен, так как их командование отказалось провести их эвакуацию. В настоящее время они находятся в безопасности, им оказывается необходимая помощь.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что 3 марта за сутки 12 военнослужащих ВСУ сдались в плен в Курской области. Общие потери Киева составили более 160 человек. Также были уничтожены два БТР.
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