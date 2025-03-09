Украинские солдаты и офицер сдались в плен у села Комар в ДНР

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Украинский пленный рассказал, что командование отказалось эвакуировать его подразделение
Украинский пленный рассказал, что командование отказалось эвакуировать его подразделение Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Группа военнослужащих 23-й механизированной бригады ВСУ, включая одного офицера, сдалась в плен в районе села Комар, на границе Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. Об этом сообщили журналисты.

«Группа военных ВСУ сдалась в плен в ДНР», — пишет ТАСС. Событие произошло у села Комар. Отмечается, что сейчас украинские военные находятся в окружении ВС РФ на данном участке фронта. 

По словам самих украинских солдат, им пришлось сдаться в плен, так как их командование отказалось провести их эвакуацию. В настоящее время они находятся в безопасности, им оказывается необходимая помощь.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что 3 марта за сутки 12 военнослужащих ВСУ сдались в плен в Курской области. Общие потери Киева составили более 160 человек. Также были уничтожены два БТР.

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Группа военнослужащих 23-й механизированной бригады ВСУ, включая одного офицера, сдалась в плен в районе села Комар, на границе Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. Об этом сообщили журналисты. «Группа военных ВСУ сдалась в плен в ДНР», — пишет ТАСС. Событие произошло у села Комар. Отмечается, что сейчас украинские военные находятся в окружении ВС РФ на данном участке фронта.  По словам самих украинских солдат, им пришлось сдаться в плен, так как их командование отказалось провести их эвакуацию. В настоящее время они находятся в безопасности, им оказывается необходимая помощь. Ранее Минобороны РФ сообщило, что 3 марта за сутки 12 военнослужащих ВСУ сдались в плен в Курской области. Общие потери Киева составили более 160 человек. Также были уничтожены два БТР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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