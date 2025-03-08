08 марта 2025
07 марта 2025

Прокуратура требует уволить экс-главу Кунгура Лысанова с «позорной» формулировкой

Прокурор Кунгура требует в суде изменить основания увольнения главы округа
© Служба новостей «URA.RU»
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Вадим Лысанов руководил округом с 2011 года
Вадим Лысанов руководил округом с 2011 года Фото:

В Кунгуре (Пермский край) прокурор требует изменить основания увольнения бывшего главы округа Вадима Лысанова. Надзорный орган обратился в суд с иском о признании решения местной думы незаконной и изменении формулировки решения об отставке главы на «в связи с утратой доверия». Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры. 

«Прокуратура выяснила, что Лысанов не предпринял мер для устранения конфликта интересов с руководителем одного из муниципальных учреждений, возникшего из-за их близких отношений. Кроме того, данному руководителю незаконно был предоставлен в аренду земельный участок, что подтвердили судебные разбирательства по иску прокурора», — уточняет ведомство. Кунгурская городская прокуратура подала в суд иск о признании решения Думы незаконным и требует прекратить полномочия бывшего главы муниципалитета из-за утраты доверия.

Лысанов ушел по собственному желанию. Он внес этот вопрос с голоса на пленарном заседании думы Кунгурского округа, его рассмотрели последним. За отставку Лысанова проголосовал 17 парламентариев, двое выступили против и один — воздержался. Таким образом, подтвердился инсайд URA.RU, что занимающий пост мэра с 2011 года глава территории решился уйти со своего поста.

Журналистам Лысанов объяснил произошедшее желанием сменить место работы. Его обязанности в качестве и.о. сейчас выполняет заместитель Василий Толстой. Также дума на прошедшем заседании отклонила представление прокуратуры, которая требовала уволить Лысанова из-за конфликта интересов. 

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В Кунгуре (Пермский край) прокурор требует изменить основания увольнения бывшего главы округа Вадима Лысанова. Надзорный орган обратился в суд с иском о признании решения местной думы незаконной и изменении формулировки решения об отставке главы на «в связи с утратой доверия». Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.  «Прокуратура выяснила, что Лысанов не предпринял мер для устранения конфликта интересов с руководителем одного из муниципальных учреждений, возникшего из-за их близких отношений. Кроме того, данному руководителю незаконно был предоставлен в аренду земельный участок, что подтвердили судебные разбирательства по иску прокурора», — уточняет ведомство. Кунгурская городская прокуратура подала в суд иск о признании решения Думы незаконным и требует прекратить полномочия бывшего главы муниципалитета из-за утраты доверия. Лысанов ушел по собственному желанию. Он внес этот вопрос с голоса на пленарном заседании думы Кунгурского округа, его рассмотрели последним. За отставку Лысанова проголосовал 17 парламентариев, двое выступили против и один — воздержался. Таким образом, подтвердился инсайд URA.RU, что занимающий пост мэра с 2011 года глава территории решился уйти со своего поста. Журналистам Лысанов объяснил произошедшее желанием сменить место работы. Его обязанности в качестве и.о. сейчас выполняет заместитель Василий Толстой. Также дума на прошедшем заседании отклонила представление прокуратуры, которая требовала уволить Лысанова из-за конфликта интересов. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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