Прокуратура требует уволить экс-главу Кунгура Лысанова с «позорной» формулировкой

В Кунгуре (Пермский край) прокурор требует изменить основания увольнения бывшего главы округа Вадима Лысанова. Надзорный орган обратился в суд с иском о признании решения местной думы незаконной и изменении формулировки решения об отставке главы на «в связи с утратой доверия». Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.
«Прокуратура выяснила, что Лысанов не предпринял мер для устранения конфликта интересов с руководителем одного из муниципальных учреждений, возникшего из-за их близких отношений. Кроме того, данному руководителю незаконно был предоставлен в аренду земельный участок, что подтвердили судебные разбирательства по иску прокурора», — уточняет ведомство. Кунгурская городская прокуратура подала в суд иск о признании решения Думы незаконным и требует прекратить полномочия бывшего главы муниципалитета из-за утраты доверия.
Лысанов ушел по собственному желанию. Он внес этот вопрос с голоса на пленарном заседании думы Кунгурского округа, его рассмотрели последним. За отставку Лысанова проголосовал 17 парламентариев, двое выступили против и один — воздержался. Таким образом, подтвердился инсайд URA.RU, что занимающий пост мэра с 2011 года глава территории решился уйти со своего поста.
Журналистам Лысанов объяснил произошедшее желанием сменить место работы. Его обязанности в качестве и.о. сейчас выполняет заместитель Василий Толстой. Также дума на прошедшем заседании отклонила представление прокуратуры, которая требовала уволить Лысанова из-за конфликта интересов.
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