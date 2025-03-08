08 марта 2025

В челябинском баре бородатый мужчина избил девушку и выпорол ремнем посетителя. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Потерпевший получал удары, лежа на полу
Потерпевший получал удары, лежа на полу Фото:

В Миассе Челябинской области драка в заведении Friends bar попала на видео. В ходе потасовки бородатый мужчина избил девушку, а затем взял кожаный ремень и отхлестал им другого посетителя клуба. В ГУ МВД по региону URA.RU подтвердили, что после сообщения в дежурную часть на место драки был направлен наряд полиции.

«Беспредел в клубе Friends Bar. Все молча наблюдали за деяниями этого человека», — пожаловались жители Миасса и направили жалобу в официальную группу Министерства внутренних дел РФ в соцсети в «ВКонтакте». 

На кадрах видно, что бородатый мужчина с короткой стрижкой толкается с дамой, затем она падает и он начинает наносить ей удары. Далее под песню «Одинокий остров» мужчина хлещет ремнем другого оппонента, который получив порцию ударов, уже не может подняться.

В областном главке URA.RU отметили, что полицейскими проводится проверка с целью установления всех обстоятельств произошедшего. По ее результатам будет вынесено законное и обоснованное решение.

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В Миассе Челябинской области драка в заведении Friends bar попала на видео. В ходе потасовки бородатый мужчина избил девушку, а затем взял кожаный ремень и отхлестал им другого посетителя клуба. В ГУ МВД по региону URA.RU подтвердили, что после сообщения в дежурную часть на место драки был направлен наряд полиции. «Беспредел в клубе Friends Bar. Все молча наблюдали за деяниями этого человека», — пожаловались жители Миасса и направили жалобу в официальную группу Министерства внутренних дел РФ в соцсети в «ВКонтакте».  На кадрах видно, что бородатый мужчина с короткой стрижкой толкается с дамой, затем она падает и он начинает наносить ей удары. Далее под песню «Одинокий остров» мужчина хлещет ремнем другого оппонента, который получив порцию ударов, уже не может подняться. В областном главке URA.RU отметили, что полицейскими проводится проверка с целью установления всех обстоятельств произошедшего. По ее результатам будет вынесено законное и обоснованное решение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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