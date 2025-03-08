В Миассе Челябинской области драка в заведении Friends bar попала на видео. В ходе потасовки бородатый мужчина избил девушку, а затем взял кожаный ремень и отхлестал им другого посетителя клуба. В ГУ МВД по региону URA.RU подтвердили, что после сообщения в дежурную часть на место драки был направлен наряд полиции.
«Беспредел в клубе Friends Bar. Все молча наблюдали за деяниями этого человека», — пожаловались жители Миасса и направили жалобу в официальную группу Министерства внутренних дел РФ в соцсети в «ВКонтакте».
На кадрах видно, что бородатый мужчина с короткой стрижкой толкается с дамой, затем она падает и он начинает наносить ей удары. Далее под песню «Одинокий остров» мужчина хлещет ремнем другого оппонента, который получив порцию ударов, уже не может подняться.
В областном главке URA.RU отметили, что полицейскими проводится проверка с целью установления всех обстоятельств произошедшего. По ее результатам будет вынесено законное и обоснованное решение.
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