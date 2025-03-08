В Тюменской области растет заболеваемость ОРВИ и свиным гриппом. При тяжелых осложнениях последний может быть смертельно опасным, сообщили департаменте здравоохранения Тюменской области.
«За последнее время в Тюменской области наблюдается увеличение доли вирусов гриппа в структуре положительных находок, при этом преобладают вирусы гриппа А/H1N1 (свиной грипп — прим. URA.RU)… В эпидсезон увеличивается количество обращений с симптомами ОРВИ. Поэтому сейчас, конечно, обращаемость выше, чем в другие месяцы, но для эпидсезона ситуация стабильная», — рассказали в ведомстве 72.RU.
Среди признаков свиного гриппа: повышенная температура, сухой кашель, першение и боль в горле, насморк, расстройства желудка, рвота, изменение цвета кожи, головокружение, судороги и затрудненное дыхание. При наличии хотя бы части симптомов, тюменцам советуют срочно обращаться в больницу. Чтобы избежать заболевания, следует избегать мест с массовым скоплением людей, носить медицинские маски и чаще мыть руки.
Ранее URA.RU писало об еще одном случае, когда пациентке приписали несуществующую болезнь. У тюменки в медкарте была сделана отметка о диспансеризации, по результатам которой был поставлен диагноз остеохондроз. Эта услуга не была ей оказана, а заключение оказалось фиктивным.
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