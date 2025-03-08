08 марта 2025
07 марта 2025

В Тюменской области растет заболеваемость ОРВИ и свиным гриппом

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюменской области распространяется свиной грипп
В Тюменской области распространяется свиной грипп Фото:

В Тюменской области растет заболеваемость ОРВИ и свиным гриппом. При тяжелых осложнениях последний может быть смертельно опасным, сообщили департаменте здравоохранения Тюменской области.

«За последнее время в Тюменской области наблюдается увеличение доли вирусов гриппа в структуре положительных находок, при этом преобладают вирусы гриппа А/H1N1 (свиной грипп — прим. URA.RU)… В эпидсезон увеличивается количество обращений с симптомами ОРВИ. Поэтому сейчас, конечно, обращаемость выше, чем в другие месяцы, но для эпидсезона ситуация стабильная», — рассказали в ведомстве 72.RU.

Среди признаков свиного гриппа: повышенная температура, сухой кашель, першение и боль в горле, насморк, расстройства желудка, рвота, изменение цвета кожи, головокружение, судороги и затрудненное дыхание. При наличии хотя бы части симптомов, тюменцам советуют срочно обращаться в больницу. Чтобы избежать заболевания, следует избегать мест с массовым скоплением людей, носить медицинские маски и чаще мыть руки.

Ранее URA.RU писало об еще одном случае, когда пациентке приписали несуществующую болезнь. У тюменки в медкарте была сделана отметка о диспансеризации, по результатам которой был поставлен диагноз остеохондроз. Эта услуга не была ей оказана, а заключение оказалось фиктивным.

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В Тюменской области растет заболеваемость ОРВИ и свиным гриппом. При тяжелых осложнениях последний может быть смертельно опасным, сообщили департаменте здравоохранения Тюменской области. «За последнее время в Тюменской области наблюдается увеличение доли вирусов гриппа в структуре положительных находок, при этом преобладают вирусы гриппа А/H1N1 (свиной грипп — прим. URA.RU)… В эпидсезон увеличивается количество обращений с симптомами ОРВИ. Поэтому сейчас, конечно, обращаемость выше, чем в другие месяцы, но для эпидсезона ситуация стабильная», — рассказали в ведомстве 72.RU. Среди признаков свиного гриппа: повышенная температура, сухой кашель, першение и боль в горле, насморк, расстройства желудка, рвота, изменение цвета кожи, головокружение, судороги и затрудненное дыхание. При наличии хотя бы части симптомов, тюменцам советуют срочно обращаться в больницу. Чтобы избежать заболевания, следует избегать мест с массовым скоплением людей, носить медицинские маски и чаще мыть руки. Ранее URA.RU писало об еще одном случае, когда пациентке приписали несуществующую болезнь. У тюменки в медкарте была сделана отметка о диспансеризации, по результатам которой был поставлен диагноз остеохондроз. Эта услуга не была ей оказана, а заключение оказалось фиктивным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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