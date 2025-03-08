08 марта 2025
07 марта 2025

Хедлайнером Дня оленевода в Салехарде станет известный телеведущий. Видео

Телеведущий Будников станет хедлайнером Дня оленевода в Салехарде
© Служба новостей «URA.RU»
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Роман Будников приедет в Салехард, чтобы провести День оленевода
Роман Будников приедет в Салехард, чтобы провести День оленевода Фото:

В Салехарде раскрыли хедлайнера Дня оленевода. Им станет телеведущий программы «Доброе утро» на Первом канале Роман Будников.

«Телеведущий программы „Доброе утро“ на Первом канале, Роман Будников станет ведущим Дня оленевода в Салехарде 22 и 23 марта! Ждем всех!» — написано в официальном telegram-канале праздника.

Сам Будников записал видеосообщение для гостей мероприятия. В нем ведущий сказал, что сейчас находится на Красной площади в Москве, но совсем скоро приедет на границу Полярного круга.

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В Салехарде раскрыли хедлайнера Дня оленевода. Им станет телеведущий программы «Доброе утро» на Первом канале Роман Будников. «Телеведущий программы „Доброе утро“ на Первом канале, Роман Будников станет ведущим Дня оленевода в Салехарде 22 и 23 марта! Ждем всех!» — написано в официальном telegram-канале праздника. Сам Будников записал видеосообщение для гостей мероприятия. В нем ведущий сказал, что сейчас находится на Красной площади в Москве, но совсем скоро приедет на границу Полярного круга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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