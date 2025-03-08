Роман Будников приедет в Салехард, чтобы провести День оленевода
В Салехарде раскрыли хедлайнера Дня оленевода. Им станет телеведущий программы «Доброе утро» на Первом канале Роман Будников.
«Телеведущий программы „Доброе утро“ на Первом канале, Роман Будников станет ведущим Дня оленевода в Салехарде 22 и 23 марта! Ждем всех!» — написано в официальном telegram-канале праздника.
Сам Будников записал видеосообщение для гостей мероприятия. В нем ведущий сказал, что сейчас находится на Красной площади в Москве, но совсем скоро приедет на границу Полярного круга.
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