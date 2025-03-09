Около Белого дома в США произошла стрельба

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Перестрелка правоохранителей с вооруженным мужчиной произошла недалеко от Белого дома
Перестрелка правоохранителей с вооруженным мужчиной произошла недалеко от Белого дома Фото:

В США, недалеко от Белого дома произошла перестрелка между агентами Секретной службы Соединенных Штатов и вооруженным мужчиной. Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Энтони Гульельми в соцсетях. 

«Сотрудники Секретной службы были вовлечены в перестрелку после вооруженного столкновения с подозреваемым», — написал Гульельми на своей странице в соцсети X. Он добавил, что инцидент произошел в ночь на 9 марта. 

Как рассказали в NBC News, сотрудники Секретной службы США были осведомлены о подозрительном лице, идущем из Индианы в Колумбию и имеющем суицидальные наклонности. В момент приближения правоохранителей мужчина достал огнестрельное оружие, что привело к вооруженному конфликту. Подозреваемый был доставлен в медицинское учреждение. Ни один из сотрудников Секретной службы в инциденте не пострадал. В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование инцидента.

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В США, недалеко от Белого дома произошла перестрелка между агентами Секретной службы Соединенных Штатов и вооруженным мужчиной. Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Энтони Гульельми в соцсетях.  «Сотрудники Секретной службы были вовлечены в перестрелку после вооруженного столкновения с подозреваемым», — написал Гульельми на своей странице в соцсети X. Он добавил, что инцидент произошел в ночь на 9 марта.  Как рассказали в NBC News, сотрудники Секретной службы США были осведомлены о подозрительном лице, идущем из Индианы в Колумбию и имеющем суицидальные наклонности. В момент приближения правоохранителей мужчина достал огнестрельное оружие, что привело к вооруженному конфликту. Подозреваемый был доставлен в медицинское учреждение. Ни один из сотрудников Секретной службы в инциденте не пострадал. В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование инцидента.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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