В центре Екатеринбурга заметили детей, которые прыгают по тающему льду на реке Исеть. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
«Мамы и папы проводите инструктаж, что такого делать нельзя при любой погоде. Будьте осторожны, им просто повезло», — передает слова горожан telegram-канал «Екатеринбург Live». На кадрах видно, как ребята ходят по льду, спрыгивают на него и проверяют ногами его прочность.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу регионального МЧС за комментарием. На момент публикации ответ не поступил.
Обновлено в 19:49: «Жалоб и информации о происшествий к нам не поступало. На видео дети не осознают к чему такие игры могут привести. Сейчас выходить на лед очень опасно. Нужно понимать, что ребенок ходит по льду рядом с плотиной, из-за которой на Исети всегда есть интенсивное течение. При провале течение очень быстро утащит под лед. В Екатеринбурге это уже не первый случай. Мы просим родителей провести беседы со своими детьми», — ответили в ведомстве.
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