Трамп решил повременить со снижением расходов на оборону после того, как предложил это Путину

Американский президент Дональд Трамп заявил, что намерен постепенно сокращать расходы на оборонный бюджет, но не сейчас. Об этом он заявил телеканалу Fox News. Причем это заявление прозвучало уже после того, как российский лидер Владимир Путин одобрил сокращения в бюджете США.
«Я бы с удовольствием сократил расходы на оборону, но не сейчас», — сказал президент США в интервью телеканалу Fox News. Причем изначально о сокращении оборонного бюджета Трамп заявлял еще в середине февраля. Российский президент Владимир Путин тогда оценил идею главы Штатов, подчеркнув, что Россия готова также к снижению оборонного бюджета на 50%.
В середине февраля Дональд Трамп предложил сократить военные расходы трех государств и выразил желание начать переговоры по контролю за ядерным вооружением с Россией и Китаем. «Мы тратим огромные суммы, которые могли бы быть использованы гораздо более эффективно», — заявил он, ссылаясь на источник информации Axios. Он планирует обсудить этот вопрос с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином после урегулирования ситуации на Ближнем Востоке и на Украине.
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