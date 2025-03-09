Трамп решил повременить со снижением расходов на оборону после того, как предложил это Путину

Трамп передумал сокращать военный бюджет своей страны в ближайшее время
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дональд Трамп временно передумал сокращать оборонный бюджет
Дональд Трамп временно передумал сокращать оборонный бюджет Фото:

Американский президент Дональд Трамп заявил, что намерен постепенно сокращать расходы на оборонный бюджет, но не сейчас. Об этом он заявил телеканалу Fox News. Причем это заявление прозвучало уже после того, как российский лидер Владимир Путин одобрил сокращения в бюджете США.

«Я бы с удовольствием сократил расходы на оборону, но не сейчас», — сказал президент США в интервью телеканалу Fox News. Причем изначально о сокращении оборонного бюджета Трамп заявлял еще в середине февраля. Российский президент Владимир Путин тогда оценил идею главы Штатов, подчеркнув, что Россия готова также к снижению оборонного бюджета на 50%. 

В середине февраля Дональд Трамп предложил сократить военные расходы трех государств и выразил желание начать переговоры по контролю за ядерным вооружением с Россией и Китаем. «Мы тратим огромные суммы, которые могли бы быть использованы гораздо более эффективно», — заявил он, ссылаясь на источник информации Axios. Он планирует обсудить этот вопрос с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином после урегулирования ситуации на Ближнем Востоке и на Украине. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Американский президент Дональд Трамп заявил, что намерен постепенно сокращать расходы на оборонный бюджет, но не сейчас. Об этом он заявил телеканалу Fox News. Причем это заявление прозвучало уже после того, как российский лидер Владимир Путин одобрил сокращения в бюджете США. «Я бы с удовольствием сократил расходы на оборону, но не сейчас», — сказал президент США в интервью телеканалу Fox News. Причем изначально о сокращении оборонного бюджета Трамп заявлял еще в середине февраля. Российский президент Владимир Путин тогда оценил идею главы Штатов, подчеркнув, что Россия готова также к снижению оборонного бюджета на 50%.  В середине февраля Дональд Трамп предложил сократить военные расходы трех государств и выразил желание начать переговоры по контролю за ядерным вооружением с Россией и Китаем. «Мы тратим огромные суммы, которые могли бы быть использованы гораздо более эффективно», — заявил он, ссылаясь на источник информации Axios. Он планирует обсудить этот вопрос с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином после урегулирования ситуации на Ближнем Востоке и на Украине. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...