Тюменец погиб при пожаре в частном доме

В селе Мальково вспыхнул частный дом
В селе Мальково на улице Садовой (Тюменский район Тюменской области) произошло возгорание частного жилого дома. В результате пожара погиб человек, сообщили в МЧС России по Тюменской области.
«Сегодня около шести часов вечера поступило сообщение о пожаре жилого дома на улице Садовой в селе Мальково Тюменского района… К сожалению, в результате пожара погиб один человек.», — написано в telegram-канале ведомства.
Площадь пожара составила 30 квадратных метров. В его тушении участвовали 12 человек и три единицы техники. Сейчас устанавливаются причины возгорания.
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