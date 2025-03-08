08 марта 2025
07 марта 2025

Тюменец погиб при пожаре в частном доме

© Служба новостей «URA.RU»
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В селе Мальково вспыхнул частный дом
В селе Мальково вспыхнул частный дом Фото:

В селе Мальково на улице Садовой (Тюменский район Тюменской области) произошло возгорание частного жилого дома. В результате пожара погиб человек, сообщили в МЧС России по Тюменской области.

«Сегодня около шести часов вечера поступило сообщение о пожаре жилого дома на улице Садовой в селе Мальково Тюменского района… К сожалению, в результате пожара погиб один человек.», — написано в telegram-канале ведомства.

Площадь пожара составила 30 квадратных метров. В его тушении участвовали 12 человек и три единицы техники. Сейчас устанавливаются причины возгорания.

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В селе Мальково на улице Садовой (Тюменский район Тюменской области) произошло возгорание частного жилого дома. В результате пожара погиб человек, сообщили в МЧС России по Тюменской области. «Сегодня около шести часов вечера поступило сообщение о пожаре жилого дома на улице Садовой в селе Мальково Тюменского района… К сожалению, в результате пожара погиб один человек.», — написано в telegram-канале ведомства. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. В его тушении участвовали 12 человек и три единицы техники. Сейчас устанавливаются причины возгорания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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