Стало известно состояние Петросяна, экстренно госпитализированного накануне

Российского юмориста Евгения Петросяна выписали из медицинского учреждения, куда его ранее экстренно госпитализировали из-за кровотечения в ЖКТ. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«Сегодня врачи Боткинской больницы приняли решение выписать Петросяна, и в районе 17 часов он отправился домой», — пишет telegram-канал. Там добавили, что 10 марта Петросян сможет выступить на концерте в Серпухове.
За последние два дня врачи добились стабилизации состояния юмориста и провели необходимую операцию. В ходе медицинского вмешательства также было остановлено кровотечение.
Петросян был срочно доставлен в больницу 8 марта после возникновения кровотечения, связанного с проблемами желудочно-кишечного тракта. Его разместили в реанимации Боткинской больницы Москвы.
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