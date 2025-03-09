Стало известно состояние Петросяна, экстренно госпитализированного накануне

Shot: Петросяна выписали из Боткинской больницы
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Петросян 10 марта выступит на концерте в Серпухове
Петросян 10 марта выступит на концерте в Серпухове Фото:

Российского юмориста Евгения Петросяна выписали из медицинского учреждения, куда его ранее экстренно госпитализировали из-за кровотечения в ЖКТ. Об этом сообщает telegram-канал Shot. 

«Сегодня врачи Боткинской больницы приняли решение выписать Петросяна, и в районе 17 часов он отправился домой», — пишет telegram-канал. Там добавили, что 10 марта Петросян сможет выступить на концерте в Серпухове.

За последние два дня врачи добились стабилизации состояния юмориста и провели необходимую операцию. В ходе медицинского вмешательства также было остановлено кровотечение.

Петросян был срочно доставлен в больницу 8 марта после возникновения кровотечения, связанного с проблемами желудочно-кишечного тракта. Его разместили в реанимации Боткинской больницы  Москвы.

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Российского юмориста Евгения Петросяна выписали из медицинского учреждения, куда его ранее экстренно госпитализировали из-за кровотечения в ЖКТ. Об этом сообщает telegram-канал Shot.  «Сегодня врачи Боткинской больницы приняли решение выписать Петросяна, и в районе 17 часов он отправился домой», — пишет telegram-канал. Там добавили, что 10 марта Петросян сможет выступить на концерте в Серпухове. За последние два дня врачи добились стабилизации состояния юмориста и провели необходимую операцию. В ходе медицинского вмешательства также было остановлено кровотечение. Петросян был срочно доставлен в больницу 8 марта после возникновения кровотечения, связанного с проблемами желудочно-кишечного тракта. Его разместили в реанимации Боткинской больницы  Москвы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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