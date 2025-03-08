Экстренная госпитализация, скандал из-за молодой жены и отношение к СВО — биография юмориста Евгения Петросяна

Юморист Евгений Петросян был экстренно госпитализирован из-за внутреннего кровотечения. Он находится в реанимации Боткинской больницы в Москве, врачи проводят ему противошоковую терапию и готовят его к хирургическому вмешательству. Эту информацию подтвердили в ТАСС.
Петросян — один из самых известных и популярных российских юмористов, телеведущих и артистов эстрады. За свою карьеру он создал Театр миниатюр под руководством Евгения Петросяна, поучаствовал в программах «Кривое зеркало», «Аншлаг» и «Монологи» и был удостоен звания Народного артиста РСФСР. Женитьба на молодой помощнице — Татьяне Брухуновой, привела к ссоре с дочерью и судебным спорам, а высказывание о спецоперации РФ на Украине в эфире «Голубого огонька» вызвало шквал критики антироссийски настроенной публики. Подробнее о карьере Петросяна, его личной жизни и отношении к СВО — в материале URA.RU.
Юность и начало карьеры
Петросян родился в Баку 16 сентября 1945 года. В детстве очень любил театр — ходил на спектакли с родителями или устраивал постановки дома. После окончания школы, в 1961 году, он переехал в Москву, где поступил во Всероссийскую творческую мастерскую эстрадного искусства (ВТМЭИ). Его наставниками были знаменитая актриса Рина Зеленая и популярный конферансье Алексей Алексеев. Уже через год Петросян начал выступать как конферансье под псевдонимом Евгений Петров, дебютировал на телевидении в программе «В жизни раз бывает 18 лет», его пригласили вести «Голубой огонек».
В 1964 году молодой артист стал конферансье в оркестре артиста Леонида Утесова. Вместе они создали программу «Перелистывая страницы», основанную на диалоге между артистами разных поколений. В 1969 году Петросян перешел в Москонцерт, где проработал около 20 лет, сотрудничая с такими выдающимися актерами, как Аркадий Райкин, Игорь Ильинский, Ростислав Плятт и другими.
Создание Театра эстрадных миниатюр и телепроекты
В 1974 году Петросян решил сосредоточиться исключительно на юмористическом жанре. Он основал Театр эстрадных миниатюр (ныне Театр миниатюр под руководством Евгения Петросяна), где, совместно с рядом авторов и режиссеров, выпустил множество успешных программ, таких как «Монологи», «Страна Лимония, деревня Петросяния», «Семейные радости», «Страсти-Мордасти» и другие. В 1985 году Петросян окончил режиссерское отделение ГИТИСа, после чего сам ставил все спектакли своего театра.
Широкую известность юморист получил благодаря телевизионным проектам. В 1994 году стартовала его авторская передача «Смехопанорама», которая выходила на экраны до 2019 года. В ней дебютировали многие популярные юмористы, в том числе Максим Галкин (признан в РФ иноагентом), Святослав Ещенко и Сергей Дроботенко.
Другим известным проектом артиста стал театр «Кривое зеркало», выходивший на телевидении с 2002 по 2013 год. В шоу участвовали такие звезды юмора, как Александр Морозов, братья Пономаренко и дуэт «Новые русские бабки». С 2014 года Петросян ведет передачу «Петросян шоу». Также артист участвовал в популярных программах «Аншлаг», «Антология юмора», «Вокруг смеха» и других.
Награды
За свою многолетнюю творческую деятельность юморист удостоен звания Народного артиста РСФСР (1991 год). В 1995 году его наградили орденом Почета, а в 2018 году он получил Почетную грамоту президента России за активную общественную деятельность. Артист также является автором нескольких книг: «Хочу в артисты» и «Над чем смеется Петросян», в которых собраны его лучшие произведения и воспоминания.
Личная жизнь
Петросян был женат пять раз. Первой его супругой стала Белла Кригер, у них есть дочь Викторина. Второй женой артиста стала Анна Козловская, дочь знаменитого оперного певца Ивана Козловского. Третья жена — искусствовед Людмила.
Самый продолжительный брак Петросяна был с известной юмористкой Еленой Степаненко — они прожили более 30 лет и развелись только в 2018 году. Через год артист женился на своей помощнице и концертном директоре Татьяне Брухуновой, которая младше его более чем на 40 лет. В 2020 году у пары родился сын Ваган, а в марте 2024 года стало известно о рождении дочери.
Викторина Петросянц живет в США. Она занимается производством эксклюзивных стеклянных игрушек и воспитывает двух сыновей — Андрея и Марка. Когда отец решил развестись со Степаненко и женится на Брухуновой, дочь попыталась отговорить его. После того как Петросян все-таки женился на молодой помощнице, Викторина прекратила общение с ним и заявила, что родившиеся в браке дети Брухуновой — не от юмориста.
Петросян, в свою очередь, подал в суд, чтобы лишить Викторину наследства и выселить из однокомнатной квартиры на Ростовской набережной стоимостью 20 миллионов рублей. Дочь подала встречный иск, потребовав ДНК-тест и долю в наследстве. В имуществе артиста находятся семь элитных квартир — в Зачатьевском и Сеченовском переулках, несколько на Ростовской набережной, в Большом Кондратьевском, а также антиквариат: книги, картины, мебель. Викторина заявляет, что Брухуновой нужны только деньги ее отца, и требует вычеркнуть детей новой супруги Петросяна из наследства.
Отношение к СВО
Юморист вызвал широкий резонанс своими высказываниями в эфире программы «Голубой огонек». В перерыве между музыкальными номерами он заявил о своей поддержке спецоперации России на Украине и тем мерам, которые принимаются страной для спасения жителей Донбасса.
«Нравится, не нравится — Россия расширяется», — заявил Петросян во время выступления. Слова юмориста были негативно встречены антироссийски настроенной публикой. Особенно резко высказывание прокомментировала певица Мария Максакова, которая переехала на Украину и заняла прозападную позицию. «Нравится, не нравится – Россия осуждается», — иронично перефразировала она слова артиста.
Брухунова поддержала своего мужа, также став объектом критики. Она подчеркнула, что все уехавшие должны замолчать, иначе они так и будут демонстрировать низкий уровень собственной культуры.
"Русские — сильные! Я ни на минуту не сомневаюсь, что эта ситуация сделает нас еще сильнее", — сообщила жена Петросяна.
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