Экстренная госпитализация, скандал из-за молодой жены и отношение к СВО — биография юмориста Евгения Петросяна

ТАСС: Петросяна экстренно госпитализировали из-за кровотечения в ЖКТ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Петросян попал в реанимацию из-за кровотечения в ЖКТ
Петросян попал в реанимацию из-за кровотечения в ЖКТ Фото:

Юморист Евгений Петросян был экстренно госпитализирован из-за внутреннего кровотечения. Он находится в реанимации Боткинской больницы в Москве, врачи проводят ему противошоковую терапию и готовят его к хирургическому вмешательству. Эту информацию подтвердили в ТАСС.

Петросян — один из самых известных и популярных российских юмористов, телеведущих и артистов эстрады. За свою карьеру он создал Театр миниатюр под руководством Евгения Петросяна, поучаствовал в программах «Кривое зеркало», «Аншлаг» и «Монологи» и был удостоен звания Народного артиста РСФСР. Женитьба на молодой помощнице — Татьяне Брухуновой, привела к ссоре с дочерью и судебным спорам, а высказывание о спецоперации РФ на Украине в эфире «Голубого огонька» вызвало шквал критики антироссийски настроенной публики. Подробнее о карьере Петросяна, его личной жизни и отношении к СВО — в материале URA.RU.

Юность и начало карьеры

Петросян начал карьеру в 17 лет
Петросян начал карьеру в 17 лет
Фото:

Петросян родился в Баку 16 сентября 1945 года. В детстве очень любил театр — ходил на спектакли с родителями или устраивал постановки дома. После окончания школы, в 1961 году, он переехал в Москву, где поступил во Всероссийскую творческую мастерскую эстрадного искусства (ВТМЭИ). Его наставниками были знаменитая актриса Рина Зеленая и популярный конферансье Алексей Алексеев. Уже через год Петросян начал выступать как конферансье под псевдонимом Евгений Петров, дебютировал на телевидении в программе «В жизни раз бывает 18 лет», его пригласили вести «Голубой огонек».

В 1964 году молодой артист стал конферансье в оркестре артиста Леонида Утесова. Вместе они создали программу «Перелистывая страницы», основанную на диалоге между артистами разных поколений. В 1969 году Петросян перешел в Москонцерт, где проработал около 20 лет, сотрудничая с такими выдающимися актерами, как Аркадий Райкин, Игорь Ильинский, Ростислав Плятт и другими.

Создание Театра эстрадных миниатюр и телепроекты

В 1974 году Петросян решил сосредоточиться исключительно на юмористическом жанре. Он основал Театр эстрадных миниатюр (ныне Театр миниатюр под руководством Евгения Петросяна), где, совместно с рядом авторов и режиссеров, выпустил множество успешных программ, таких как «Монологи», «Страна Лимония, деревня Петросяния», «Семейные радости», «Страсти-Мордасти» и другие. В 1985 году Петросян окончил режиссерское отделение ГИТИСа, после чего сам ставил все спектакли своего театра.

Петросян основал собственный театра в 1979 году
Петросян основал собственный театра в 1979 году
Фото:

Широкую известность юморист получил благодаря телевизионным проектам. В 1994 году стартовала его авторская передача «Смехопанорама», которая выходила на экраны до 2019 года. В ней дебютировали многие популярные юмористы, в том числе Максим Галкин (признан в РФ иноагентом), Святослав Ещенко и Сергей Дроботенко.

Другим известным проектом артиста стал театр «Кривое зеркало», выходивший на телевидении с 2002 по 2013 год. В шоу участвовали такие звезды юмора, как Александр Морозов, братья Пономаренко и дуэт «Новые русские бабки». С 2014 года Петросян ведет передачу «Петросян шоу». Также артист участвовал в популярных программах «Аншлаг», «Антология юмора», «Вокруг смеха» и других.

Награды

За свою многолетнюю творческую деятельность юморист удостоен звания Народного артиста РСФСР (1991 год). В 1995 году его наградили орденом Почета, а в 2018 году он получил Почетную грамоту президента России за активную общественную деятельность. Артист также является автором нескольких книг: «Хочу в артисты» и «Над чем смеется Петросян», в которых собраны его лучшие произведения и воспоминания.

Личная жизнь

Самый продолжительный брак Петросяна - со Степаненко (на фото), длился 30 лет
Самый продолжительный брак Петросяна - со Степаненко (на фото), длился 30 лет
Фото:

Петросян был женат пять раз. Первой его супругой стала Белла Кригер, у них есть дочь Викторина. Второй женой артиста стала Анна Козловская, дочь знаменитого оперного певца Ивана Козловского. Третья жена — искусствовед Людмила.

Самый продолжительный брак Петросяна был с известной юмористкой Еленой Степаненко — они прожили более 30 лет и развелись только в 2018 году. Через год артист женился на своей помощнице и концертном директоре Татьяне Брухуновой, которая младше его более чем на 40 лет. В 2020 году у пары родился сын Ваган, а в марте 2024 года стало известно о рождении дочери.

Викторина Петросянц живет в США. Она занимается производством эксклюзивных стеклянных игрушек и воспитывает двух сыновей — Андрея и Марка. Когда отец решил развестись со Степаненко и женится на Брухуновой, дочь попыталась отговорить его. После того как Петросян все-таки женился на молодой помощнице, Викторина прекратила общение с ним и заявила, что родившиеся в браке дети Брухуновой — не от юмориста. 

Свадьба Петросяна на молодой помощнице привела к ссоре с 56-летней дочерью
Свадьба Петросяна на молодой помощнице привела к ссоре с 56-летней дочерью
Фото:

Петросян, в свою очередь, подал в суд, чтобы лишить Викторину наследства и выселить из однокомнатной квартиры на Ростовской набережной стоимостью 20 миллионов рублей. Дочь подала встречный иск, потребовав ДНК-тест и долю в наследстве. В имуществе артиста находятся семь элитных квартир — в Зачатьевском и Сеченовском переулках, несколько на Ростовской набережной, в Большом Кондратьевском, а также антиквариат: книги, картины, мебель. Викторина заявляет, что Брухуновой нужны только деньги ее отца, и требует вычеркнуть детей новой супруги Петросяна из наследства.

Отношение к СВО

Юморист вызвал широкий резонанс своими высказываниями в эфире программы «Голубой огонек». В перерыве между музыкальными номерами он заявил о своей поддержке спецоперации России на Украине и тем мерам, которые принимаются страной для спасения жителей Донбасса.

«Нравится, не нравится — Россия расширяется», — заявил Петросян во время выступления. Слова юмориста были негативно встречены антироссийски настроенной публикой. Особенно резко высказывание прокомментировала певица Мария Максакова, которая переехала на Украину и заняла прозападную позицию. «Нравится, не нравится – Россия осуждается», — иронично перефразировала она слова артиста.

Брухунова поддержала своего мужа, также став объектом критики. Она подчеркнула, что все уехавшие должны замолчать, иначе они так и будут демонстрировать низкий уровень собственной культуры.

"Русские — сильные! Я ни на минуту не сомневаюсь, что эта ситуация сделает нас еще сильнее", — сообщила жена Петросяна.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Юморист Евгений Петросян был экстренно госпитализирован из-за внутреннего кровотечения. Он находится в реанимации Боткинской больницы в Москве, врачи проводят ему противошоковую терапию и готовят его к хирургическому вмешательству. Эту информацию подтвердили в ТАСС. Петросян — один из самых известных и популярных российских юмористов, телеведущих и артистов эстрады. За свою карьеру он создал Театр миниатюр под руководством Евгения Петросяна, поучаствовал в программах «Кривое зеркало», «Аншлаг» и «Монологи» и был удостоен звания Народного артиста РСФСР. Женитьба на молодой помощнице — Татьяне Брухуновой, привела к ссоре с дочерью и судебным спорам, а высказывание о спецоперации РФ на Украине в эфире «Голубого огонька» вызвало шквал критики антироссийски настроенной публики. Подробнее о карьере Петросяна, его личной жизни и отношении к СВО — в материале URA.RU. Юность и начало карьеры Петросян родился в Баку 16 сентября 1945 года. В детстве очень любил театр — ходил на спектакли с родителями или устраивал постановки дома. После окончания школы, в 1961 году, он переехал в Москву, где поступил во Всероссийскую творческую мастерскую эстрадного искусства (ВТМЭИ). Его наставниками были знаменитая актриса Рина Зеленая и популярный конферансье Алексей Алексеев. Уже через год Петросян начал выступать как конферансье под псевдонимом Евгений Петров, дебютировал на телевидении в программе «В жизни раз бывает 18 лет», его пригласили вести «Голубой огонек». В 1964 году молодой артист стал конферансье в оркестре артиста Леонида Утесова. Вместе они создали программу «Перелистывая страницы», основанную на диалоге между артистами разных поколений. В 1969 году Петросян перешел в Москонцерт, где проработал около 20 лет, сотрудничая с такими выдающимися актерами, как Аркадий Райкин, Игорь Ильинский, Ростислав Плятт и другими. Создание Театра эстрадных миниатюр и телепроекты В 1974 году Петросян решил сосредоточиться исключительно на юмористическом жанре. Он основал Театр эстрадных миниатюр (ныне Театр миниатюр под руководством Евгения Петросяна), где, совместно с рядом авторов и режиссеров, выпустил множество успешных программ, таких как «Монологи», «Страна Лимония, деревня Петросяния», «Семейные радости», «Страсти-Мордасти» и другие. В 1985 году Петросян окончил режиссерское отделение ГИТИСа, после чего сам ставил все спектакли своего театра. Широкую известность юморист получил благодаря телевизионным проектам. В 1994 году стартовала его авторская передача «Смехопанорама», которая выходила на экраны до 2019 года. В ней дебютировали многие популярные юмористы, в том числе Максим Галкин (признан в РФ иноагентом), Святослав Ещенко и Сергей Дроботенко. Другим известным проектом артиста стал театр «Кривое зеркало», выходивший на телевидении с 2002 по 2013 год. В шоу участвовали такие звезды юмора, как Александр Морозов, братья Пономаренко и дуэт «Новые русские бабки». С 2014 года Петросян ведет передачу «Петросян шоу». Также артист участвовал в популярных программах «Аншлаг», «Антология юмора», «Вокруг смеха» и других. Награды За свою многолетнюю творческую деятельность юморист удостоен звания Народного артиста РСФСР (1991 год). В 1995 году его наградили орденом Почета, а в 2018 году он получил Почетную грамоту президента России за активную общественную деятельность. Артист также является автором нескольких книг: «Хочу в артисты» и «Над чем смеется Петросян», в которых собраны его лучшие произведения и воспоминания. Личная жизнь Петросян был женат пять раз. Первой его супругой стала Белла Кригер, у них есть дочь Викторина. Второй женой артиста стала Анна Козловская, дочь знаменитого оперного певца Ивана Козловского. Третья жена — искусствовед Людмила. Самый продолжительный брак Петросяна был с известной юмористкой Еленой Степаненко — они прожили более 30 лет и развелись только в 2018 году. Через год артист женился на своей помощнице и концертном директоре Татьяне Брухуновой, которая младше его более чем на 40 лет. В 2020 году у пары родился сын Ваган, а в марте 2024 года стало известно о рождении дочери. Викторина Петросянц живет в США. Она занимается производством эксклюзивных стеклянных игрушек и воспитывает двух сыновей — Андрея и Марка. Когда отец решил развестись со Степаненко и женится на Брухуновой, дочь попыталась отговорить его. После того как Петросян все-таки женился на молодой помощнице, Викторина прекратила общение с ним и заявила, что родившиеся в браке дети Брухуновой — не от юмориста.  Петросян, в свою очередь, подал в суд, чтобы лишить Викторину наследства и выселить из однокомнатной квартиры на Ростовской набережной стоимостью 20 миллионов рублей. Дочь подала встречный иск, потребовав ДНК-тест и долю в наследстве. В имуществе артиста находятся семь элитных квартир — в Зачатьевском и Сеченовском переулках, несколько на Ростовской набережной, в Большом Кондратьевском, а также антиквариат: книги, картины, мебель. Викторина заявляет, что Брухуновой нужны только деньги ее отца, и требует вычеркнуть детей новой супруги Петросяна из наследства. Отношение к СВО Юморист вызвал широкий резонанс своими высказываниями в эфире программы «Голубой огонек». В перерыве между музыкальными номерами он заявил о своей поддержке спецоперации России на Украине и тем мерам, которые принимаются страной для спасения жителей Донбасса. Брухунова поддержала своего мужа, также став объектом критики. Она подчеркнула, что все уехавшие должны замолчать, иначе они так и будут демонстрировать низкий уровень собственной культуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...