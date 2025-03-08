08 марта 2025

Дорожники усилили уборку заснеженных челябинских трасс. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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На федеральную трассу М-5 вышла дорожная техника
На федеральную трассу М-5 вышла дорожная техника Фото:

В Челябинской области дорожные службы 9 марта усилили уборку федеральной трассы М-5. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

«Во время снегопада работы по очистке и обработке федеральной трассы М-5 идут в полном объеме. Выведены усиленные наряды дорожной техники подрядных организаций», — сообщили в дорожной компании.

Из-за снегопада ранее на трассе ввели ограничения движения. Водителям порекомендовали учитывать эту информацию при планировании маршрутов.

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В Челябинской области дорожные службы 9 марта усилили уборку федеральной трассы М-5. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «Во время снегопада работы по очистке и обработке федеральной трассы М-5 идут в полном объеме. Выведены усиленные наряды дорожной техники подрядных организаций», — сообщили в дорожной компании. Из-за снегопада ранее на трассе ввели ограничения движения. Водителям порекомендовали учитывать эту информацию при планировании маршрутов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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