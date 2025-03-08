На федеральную трассу М-5 вышла дорожная техника
В Челябинской области дорожные службы 9 марта усилили уборку федеральной трассы М-5. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».
«Во время снегопада работы по очистке и обработке федеральной трассы М-5 идут в полном объеме. Выведены усиленные наряды дорожной техники подрядных организаций», — сообщили в дорожной компании.
Из-за снегопада ранее на трассе ввели ограничения движения. Водителям порекомендовали учитывать эту информацию при планировании маршрутов.
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