Непогода заблокировала проезд грузовиков и автобусов на челябинском участке М-5

Вечером 9 марта на федеральной трассе М-5 «Урал» в Челябинской области введены ограничения движения из-за резкого ухудшения погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.
«С 17:00 по местному времени от границы с Башкирией до Чебаркульского района на участке трассы М5 (с 1548 км по 1799 км) полностью приостановлено движение автобусов, маршрутных такси и грузового транспорта. Дорожные службы сообщают, что ограничения вызваны интенсивным снегопадом, образованием гололедицы и критическим снижением видимости на дороге», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.
Предполагается, что запрет продлится до 23:00 по местному времени, однако точные сроки будут зависеть от развития метеорологической обстановки. Госавтоинспекция региона перешла на усиленный режим патрулирования трассы и настоятельно призывает автомобилистов проявлять максимальную осторожность.
Ранее синоптики сообщили водителям, что на регион надвигается шторм. В условиях непогоды дорожная полиция рекомендует по возможности полностью отказаться от поездок до нормализации ситуации на дорогах.
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