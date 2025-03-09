09 марта 2025

Екатеринбурженка сломала ребра в аварии с четырьмя машинами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В ДТП попало четыре машины
В ДТП попало четыре машины Фото:

В Екатеринбурге на улице Металлургов вечером 9 марта произошло ДТП с участием четырех машин, в котором серьезно пострадала пассажирка одной из них. Об этом URA.RU рассказал очевидец.

«Пассажирка „Лады“ госпитализирована в 36-ую больницу с переломом ребер», — сообщил собеседник.

Автомобиль Volkswagen занесло на дороге, в результате чего водитель потерял контроль и боком врезался в «Ладу», которая стояла на перекрестке в ожидании зеленого сигнала светофора. Из-за удара «Лада» врезалась в стоящую позади Hyundai, а та — в Audi, стоявшую за ней.

URA.RU обратилась за комментарием в Госавтоинспекцию. Там заявили, что на месте ДТП сотрудники устанавливают личности участников, проводят замеры, составляют процессуальные документы.

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В Екатеринбурге на улице Металлургов вечером 9 марта произошло ДТП с участием четырех машин, в котором серьезно пострадала пассажирка одной из них. Об этом URA.RU рассказал очевидец. «Пассажирка „Лады“ госпитализирована в 36-ую больницу с переломом ребер», — сообщил собеседник. Автомобиль Volkswagen занесло на дороге, в результате чего водитель потерял контроль и боком врезался в «Ладу», которая стояла на перекрестке в ожидании зеленого сигнала светофора. Из-за удара «Лада» врезалась в стоящую позади Hyundai, а та — в Audi, стоявшую за ней. URA.RU обратилась за комментарием в Госавтоинспекцию. Там заявили, что на месте ДТП сотрудники устанавливают личности участников, проводят замеры, составляют процессуальные документы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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