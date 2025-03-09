В Екатеринбурге на улице Металлургов вечером 9 марта произошло ДТП с участием четырех машин, в котором серьезно пострадала пассажирка одной из них. Об этом URA.RU рассказал очевидец.
«Пассажирка „Лады“ госпитализирована в 36-ую больницу с переломом ребер», — сообщил собеседник.
Автомобиль Volkswagen занесло на дороге, в результате чего водитель потерял контроль и боком врезался в «Ладу», которая стояла на перекрестке в ожидании зеленого сигнала светофора. Из-за удара «Лада» врезалась в стоящую позади Hyundai, а та — в Audi, стоявшую за ней.
URA.RU обратилась за комментарием в Госавтоинспекцию. Там заявили, что на месте ДТП сотрудники устанавливают личности участников, проводят замеры, составляют процессуальные документы.
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