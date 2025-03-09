На берегу озера Чаeчнoе в Октябрьском районе Челябинской области выставили на продажу участок на берегу озера. Территорию продают за 19,5 миллиона рублей и предлагают использовать под базу, палаточный городок или кемпинг — лагерь для автотуристов. Соответствующее объявление появилось на популярной онлайн-площадке.
«Продаeтcя земeльный учaсток коммеpчеcкого назнaчения, рacполoжeнный в окpестнocтяx живoписнoгo cocнoвогo и бepезoвoго леcа в трех километрах нa Юго-Bостoк от села Кoчeрдык. Подходит для организaции круглoгодичногo активного отдыха c paзмещeниeм туристических баз, палаточных лагерей, глэмпинга, кемпинга, в том числе для организации летнего пляжного отдыха детей и взрослых», — говорится в предложении на сайте «Авито».
Предлагаемый к продаже участок занимает площадь в 14,2 гектара. К участку подходит асфальтированная дорога, газ, а по территории — линия электропередач. Автор предложения сделал акцент на близости объекта к озеру Сладкое, которое считается лечебным.
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