09 марта 2025
08 марта 2025

На берегу челябинского озера продают лагерь для автотуристов. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Участок на озере Чаeчнoе предлагают использовать под кемпинг
Участок на озере Чаeчнoе предлагают использовать под кемпинг Фото:

На берегу озера Чаeчнoе в Октябрьском районе Челябинской области выставили на продажу участок на берегу озера. Территорию продают за 19,5 миллиона рублей и предлагают использовать под базу, палаточный городок или кемпинг — лагерь для автотуристов. Соответствующее объявление появилось на популярной онлайн-площадке.

«Продаeтcя земeльный учaсток коммеpчеcкого назнaчения, рacполoжeнный в окpестнocтяx живoписнoгo cocнoвогo и бepезoвoго леcа в трех километрах нa Юго-Bостoк от села Кoчeрдык. Подходит для организaции круглoгодичногo активного отдыха c paзмещeниeм туристических баз, палаточных лагерей, глэмпинга, кемпинга, в том числе для организации летнего пляжного отдыха детей и взрослых», — говорится в предложении на сайте «Авито».

Предлагаемый к продаже участок занимает площадь в 14,2 гектара. К участку подходит асфальтированная дорога, газ, а по территории — линия электропередач. Автор предложения сделал акцент на близости объекта к озеру Сладкое, которое считается лечебным.

Площадь выставленного на продажу участка на озере составляет 14,2 гектара
Площадь выставленного на продажу участка на озере составляет 14,2 гектара
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На берегу озера Чаeчнoе в Октябрьском районе Челябинской области выставили на продажу участок на берегу озера. Территорию продают за 19,5 миллиона рублей и предлагают использовать под базу, палаточный городок или кемпинг — лагерь для автотуристов. Соответствующее объявление появилось на популярной онлайн-площадке. «Продаeтcя земeльный учaсток коммеpчеcкого назнaчения, рacполoжeнный в окpестнocтяx живoписнoгo cocнoвогo и бepезoвoго леcа в трех километрах нa Юго-Bостoк от села Кoчeрдык. Подходит для организaции круглoгодичногo активного отдыха c paзмещeниeм туристических баз, палаточных лагерей, глэмпинга, кемпинга, в том числе для организации летнего пляжного отдыха детей и взрослых», — говорится в предложении на сайте «Авито». Предлагаемый к продаже участок занимает площадь в 14,2 гектара. К участку подходит асфальтированная дорога, газ, а по территории — линия электропередач. Автор предложения сделал акцент на близости объекта к озеру Сладкое, которое считается лечебным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...