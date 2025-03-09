09 марта 2025

Экс-глава ЦБ Канады станет премьер-министром страны

Бывший глава ЦБ Канады Карни избран лидером Либеральной партии
© Служба новостей «URA.RU»
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Канада выбрала нового главу Либеральной партии
Канада выбрала нового главу Либеральной партии Фото:

Бывший глава ЦБ Канады и ЦБ Англии Марк Карни избран новым лидером Либеральной партии Канады, он станет новым премьер-министром страны. Об этом сообщает пресс-служба партии.

«Представляем нашего нового лидера либералов Марка Карни! Мы благодарим всех кандидатов», — заявила партия в соцсети X. 

Ранее экс-премьер министр Канады Джастин Трюдо решил покинуть пост на фоне критики своей миграционной политики и высокой инфляции. Карни был одним из основных претендентов на пост. 

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Бывший глава ЦБ Канады и ЦБ Англии Марк Карни избран новым лидером Либеральной партии Канады, он станет новым премьер-министром страны. Об этом сообщает пресс-служба партии. «Представляем нашего нового лидера либералов Марка Карни! Мы благодарим всех кандидатов», — заявила партия в соцсети X.  Ранее экс-премьер министр Канады Джастин Трюдо решил покинуть пост на фоне критики своей миграционной политики и высокой инфляции. Карни был одним из основных претендентов на пост. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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