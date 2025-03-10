Четыре взрыва были зафиксированы в Самарской области

Shot: в Новокуйбышевске прогремели взрывы
© Служба новостей «URA.RU»
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На нефтеперерабатывающем заводе в Новокуйбышевске произошел взрыв (архивное фото)
На нефтеперерабатывающем заводе в Новокуйбышевске произошел взрыв (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В городе Новокуйбышевск Самарской области произошли сильные взрывы. По предварительным данным, причиной стала атака украинского беспилотника на нефтеперерабатывающий завод. Об этом написал telegram-канал Shot. 

«В небе над городом был слышен звук, характерный для беспилотного летательного аппарата. Раздался мощный взрыв со стороны местного нефтеперерабатывающего завода. Очевидцы видели яркие вспышки в небе», — говорится в сообщении.

Уточняется, что один из дронов был сбит на подлете к заводу. Всего было слышно четыре громких взрыва. Местные жители отметили, что в небе над городом наблюдались яркие световые вспышки. 

Корреспондент URA.RU обратился в Министерство обороны РФ за комментарием. Ответ ожидается.

Как URA.RU писало ранее, 9 марта в районе Рязанского нефтеперерабатывающего завода были зафиксированы взрывы. Местные жители сообщили о звуках, которые напоминали действие системы противовоздушной обороны. Днем ранее подверглись атаке беспилотников три населенных пункта в Белгородской области, пишет «Национальная служба новостей». 

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В городе Новокуйбышевск Самарской области произошли сильные взрывы. По предварительным данным, причиной стала атака украинского беспилотника на нефтеперерабатывающий завод. Об этом написал telegram-канал Shot.  «В небе над городом был слышен звук, характерный для беспилотного летательного аппарата. Раздался мощный взрыв со стороны местного нефтеперерабатывающего завода. Очевидцы видели яркие вспышки в небе», — говорится в сообщении. Уточняется, что один из дронов был сбит на подлете к заводу. Всего было слышно четыре громких взрыва. Местные жители отметили, что в небе над городом наблюдались яркие световые вспышки.  Корреспондент URA.RU обратился в Министерство обороны РФ за комментарием. Ответ ожидается. Как URA.RU писало ранее, 9 марта в районе Рязанского нефтеперерабатывающего завода были зафиксированы взрывы. Местные жители сообщили о звуках, которые напоминали действие системы противовоздушной обороны. Днем ранее подверглись атаке беспилотников три населенных пункта в Белгородской области, пишет «Национальная служба новостей». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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