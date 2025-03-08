Жители Рязани заявили о взрывах в районе НПЗ

В районе рязанского нефтезавода были слышны взрывы. Об этом сообщили местные жители, отметив, что слышали звуки, похожие на работу систем ПВО. Губернатор региона Павел Миков сообщил об успешном отражении атаки БПЛА.
«Силами ПВО Минобороны над территорией Рязани уничтожены БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет, жилые здания и объекты социальной инфраструктуры не пострадали», — написал Павел Миков в своем telegram-канале.
К месту падения обломков беспилотников уже прибыли оперативные службы. Подробные данные о материальном ущербе должны появиться позднее.
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