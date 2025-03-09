В ХМАО из-за морозов отменили занятия в десятках населенных пунктов у школьников первой смены. Местами температура опустилась до -32 градусов сообщили на портале «Госуслуг».
«Занятия первой смены с 1 по 8 класс отменяются. На момент объявления температура составляет -32 градусов», — гласит информация на сайте.
Занятия с 1-го по 4-й класс отменяются в следующих населенных пунктах:
- Города: Сургут, Радужный, Пыть-Ях, Нефтеюганск;
- Поселки городского типа: Новоаганск, Пойковский, Белый-Яр, Барсово;
- Поселки: Куть-Ях, Сентябрьский, Нижнесортымский, Юганская Обь, Усть-Юган, Сингапай, Каркатеевы, Солнечный;
- Села: Алтай, Угут, Варьеган, Чеускино;
- Деревни: Каюковка, Сайгатина, Локосово.
Занятия с 1-го по 8-й класс отменяются в следующих населенных пунктах:
- Города: Белоярский, Покачи, Когалым, Лянтор;
- Поселки городского типа: Федоровский;
- Поселки: Верхнеказымский, Лыхма, Сорум, Сосновка, Аган, Тром-Аган, Ульт-Ягун;
- Села: Казым, Селиярово, Сытомино, Лемпино;
- Деревни: Русскинская, Лямина.
Ранее URA.RU сообщало, что ХМАО останется весной на месяц без солнца. Пасмурная погода с осадками в виде мокрого снега установится в марте. Солнечных дней в первый месяц весны практически не будет.
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