09 марта 2025
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07 марта 2025

В ХМАО отменили занятия у школьников первой смены. Список

В десятках населенных пунктов ХМАО отменили занятия у школьников первой смены
© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за морозов до -32 градусов дома останутся школьники с 1 по 8 класс в ряде населенных пунктов ХМАО
Из-за морозов до -32 градусов дома останутся школьники с 1 по 8 класс в ряде населенных пунктов ХМАО Фото:

В ХМАО из-за морозов отменили занятия в десятках населенных пунктов у школьников первой смены. Местами температура опустилась до -32 градусов сообщили на портале «Госуслуг».

«Занятия первой смены с 1 по 8 класс отменяются. На момент объявления температура составляет -32 градусов», — гласит информация на сайте.

Занятия с 1-го по 4-й класс отменяются в следующих населенных пунктах:

  • Города: Сургут, Радужный, Пыть-Ях, Нефтеюганск;
  • Поселки городского типа: Новоаганск, Пойковский, Белый-Яр, Барсово;
  • Поселки: Куть-Ях, Сентябрьский, Нижнесортымский, Юганская Обь, Усть-Юган, Сингапай, Каркатеевы, Солнечный;
  • Села: Алтай, Угут, Варьеган, Чеускино;
  • Деревни: Каюковка, Сайгатина, Локосово.

Занятия с 1-го по 8-й класс отменяются в следующих населенных пунктах:

  • Города: Белоярский, Покачи, Когалым, Лянтор;
  • Поселки городского типа: Федоровский;
  • Поселки: Верхнеказымский, Лыхма, Сорум, Сосновка, Аган, Тром-Аган, Ульт-Ягун;
  • Села: Казым, Селиярово, Сытомино, Лемпино;
  • Деревни: Русскинская, Лямина.

Ранее URA.RU сообщало, что ХМАО останется весной на месяц без солнца. Пасмурная погода с осадками в виде мокрого снега установится в марте. Солнечных дней в первый месяц весны практически не будет.

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В ХМАО из-за морозов отменили занятия в десятках населенных пунктов у школьников первой смены. Местами температура опустилась до -32 градусов сообщили на портале «Госуслуг». «Занятия первой смены с 1 по 8 класс отменяются. На момент объявления температура составляет -32 градусов», — гласит информация на сайте. Занятия с 1-го по 4-й класс отменяются в следующих населенных пунктах: Занятия с 1-го по 8-й класс отменяются в следующих населенных пунктах: Ранее URA.RU сообщало, что ХМАО останется весной на месяц без солнца. Пасмурная погода с осадками в виде мокрого снега установится в марте. Солнечных дней в первый месяц весны практически не будет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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