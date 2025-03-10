У основателя «МММ» Мавроди не осталось наследников

У умершего основателя пирамиды «МММ» Сергея Мавроди не нашли наследников
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В течение полугода после смерти Мавроди наследственное дело не было открыто
В течение полугода после смерти Мавроди наследственное дело не было открыто Фото:

У основателя финансовой пирамиды «МММ» Сергея Мавроди, который скончался в Москве в 2018 году, не было найдено наследников. Наследственное дело остается неоткрытым.

«Со дня смерти Мавроди, 26 марта 2018 года, никто так и не открыл наследственное дело», — сообщает РИА Новости. Мавроди, родившийся в 1955 году, создал финансовую пирамиду «МММ» в 1989 году.

Он был осужден за мошенничество и вышел из тюрьмы в 2007 году. После этого несколько раз создавал новые пирамиды, но все они терпели крах. На момент его смерти оставшиеся долги составляли более 1,6 миллиарда рублей.

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У основателя финансовой пирамиды «МММ» Сергея Мавроди, который скончался в Москве в 2018 году, не было найдено наследников. Наследственное дело остается неоткрытым. «Со дня смерти Мавроди, 26 марта 2018 года, никто так и не открыл наследственное дело», — сообщает РИА Новости. Мавроди, родившийся в 1955 году, создал финансовую пирамиду «МММ» в 1989 году. Он был осужден за мошенничество и вышел из тюрьмы в 2007 году. После этого несколько раз создавал новые пирамиды, но все они терпели крах. На момент его смерти оставшиеся долги составляли более 1,6 миллиарда рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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