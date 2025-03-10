«Известия»: в РФ впервые запустят массовое производство лекарства от гепатита С

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В России разрешены только импортные препараты от гепатита С
В России разрешены только импортные препараты от гепатита С Фото:

В России планируется запустить массовое производство отечественных лекарств от гепатита С при условии выдачи Федеральной антимонопольной службой (ФАС) принудительных лицензий. Об этом рассказали в ведомстве.

«ФАС прорабатывает для российских дженериков такую меру, как выдача принудительной лицензии, то есть получение разрешение правительства на их производство и запуск в оборот», — передает сообщение ведомства газета «Известия». Там добавили, что выдача лицензий необходима, так как существующие препараты, такие как «Эпклюза» и «Мавирет», защищены патентами, что мешает российским производителям выпускать дженерики.

Выдача таких разрешений позволит значительно сократить стоимость лечения и повысить доступность препаратов для граждан, которые будут предоставляться бесплатно в рамках госпрограмм. В настоящее время в стране разрешены только импортные средства, и на них приходится значительная доля государственных закупок.

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В России планируется запустить массовое производство отечественных лекарств от гепатита С при условии выдачи Федеральной антимонопольной службой (ФАС) принудительных лицензий. Об этом рассказали в ведомстве. «ФАС прорабатывает для российских дженериков такую меру, как выдача принудительной лицензии, то есть получение разрешение правительства на их производство и запуск в оборот», — передает сообщение ведомства газета «Известия». Там добавили, что выдача лицензий необходима, так как существующие препараты, такие как «Эпклюза» и «Мавирет», защищены патентами, что мешает российским производителям выпускать дженерики. Выдача таких разрешений позволит значительно сократить стоимость лечения и повысить доступность препаратов для граждан, которые будут предоставляться бесплатно в рамках госпрограмм. В настоящее время в стране разрешены только импортные средства, и на них приходится значительная доля государственных закупок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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