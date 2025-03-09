В Тобольске накрыли подпольное казино и наказали его владельцев

В Тобольске Тюменской области осудили четырех жителей, организовавших подпольное казино. За полтора года работы заведения владельцы получили более 27 миллионов рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.
«Каждый из участников преступной группы выполнял за денежное вознаграждение свою роль: контроль над деятельностью игрового зала, подбор персонала, инкассация денежных средств и передача их неустановленным в ходе следствия лицам осуществлялись Фатыховой. Хакимов был системным администратором, Еникеева и Кошукова — операторы-кассиры, предоставлявшие посетителям за деньги доступ к игровым автоматам», — сообщили в пресс-службе судов.
Два жителя вину не признали, один — признал частично. Суд назначил всем владельцам подпольного клуба условное лишение свободы — Фатыховой два года и штраф в размере 350 тысяч рублей, Хакимову — год шесть месяцев, Еникеевой — год три месяца, Кошуковой — год и восемь месяцев.
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