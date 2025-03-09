09 марта 2025
08 марта 2025

В Тобольске накрыли подпольное казино и наказали его владельцев

В Тюменской области наказали организаторов подпольного казино
© Служба новостей «URA.RU»
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Доход от казино превысил 27 миллионов рублей
Доход от казино превысил 27 миллионов рублей Фото:

В Тобольске Тюменской области осудили четырех жителей, организовавших подпольное казино. За полтора года работы заведения владельцы получили более 27 миллионов рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

«Каждый из участников преступной группы выполнял за денежное вознаграждение свою роль: контроль над деятельностью игрового зала, подбор персонала, инкассация денежных средств и передача их неустановленным в ходе следствия лицам осуществлялись Фатыховой. Хакимов был системным администратором, Еникеева и Кошукова — операторы-кассиры, предоставлявшие посетителям за деньги доступ к игровым автоматам», — сообщили в пресс-службе судов.

Два жителя вину не признали, один — признал частично. Суд назначил всем владельцам подпольного клуба условное лишение свободы — Фатыховой два года и штраф в размере 350 тысяч рублей, Хакимову — год шесть месяцев, Еникеевой — год три месяца, Кошуковой — год и восемь месяцев.

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В Тобольске Тюменской области осудили четырех жителей, организовавших подпольное казино. За полтора года работы заведения владельцы получили более 27 миллионов рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «Каждый из участников преступной группы выполнял за денежное вознаграждение свою роль: контроль над деятельностью игрового зала, подбор персонала, инкассация денежных средств и передача их неустановленным в ходе следствия лицам осуществлялись Фатыховой. Хакимов был системным администратором, Еникеева и Кошукова — операторы-кассиры, предоставлявшие посетителям за деньги доступ к игровым автоматам», — сообщили в пресс-службе судов. Два жителя вину не признали, один — признал частично. Суд назначил всем владельцам подпольного клуба условное лишение свободы — Фатыховой два года и штраф в размере 350 тысяч рублей, Хакимову — год шесть месяцев, Еникеевой — год три месяца, Кошуковой — год и восемь месяцев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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