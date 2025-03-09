Фотофиксация помогает ловить нарушителей, паркующихся на газонах в Челябинске

В Челябинске с помощью системы фотофиксации стали ловить автомобилистов, которые паркуются на газонах. Вскоре власти планируют расширить использование системы, заявил на заседании заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов, передает корреспондент URA.RU.
«С помощью системы фотофиксации за два дня было вынесено 35 штрафов за парковку на газоне в Челябинске. Если депутаты гордумы дадут добро, то будем использовать фотофиксацию еще шире. Парковка на газонах не должна оставаться без наказания», — заявил Ксензов на аппаратном совещании в мэрии, передает корреспондент URA.RU.
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