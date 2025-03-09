Чердынь стала первым населенным пунктом Пермского края, который приняли в Ассоциацию самых красивых деревень и городков России. Официально церемония вступления состоится в пятницу, 14 марта.
«В рамках IX Пермского экономического конгресса состоится церемония подписания соглашения и вручение сертификата о вступлении города Чердыни в Ассоциацию самых красивых деревень и городков России. В Пермском крае Чердынь — первая территория, удостоенная этого звания», — сообщили URA.RU в правительстве Прикамья.
В честь нового статуса в Чердыни установят памятный знак. В минкультуры рассчитывают, что членство в ассоциации поможет привлечь в город новые потоки туристов. В Ассоциацию уже входят такие туристические места как Суздаль, Мышкин, Калязин и Великий Устюг.
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