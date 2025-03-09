09 марта 2025

Пермскую Чердынь приняли в Ассоциацию самых красивых городков России

© Служба новостей «URA.RU»
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Чердынь получила новый статус
Чердынь получила новый статус Фото:

Чердынь стала первым населенным пунктом Пермского края, который приняли в Ассоциацию самых красивых деревень и городков России. Официально церемония вступления состоится в пятницу, 14 марта.

«В рамках IX Пермского экономического конгресса состоится церемония подписания соглашения и вручение сертификата о вступлении города Чердыни в Ассоциацию самых красивых деревень и городков России. В Пермском крае Чердынь — первая территория, удостоенная этого звания», — сообщили URA.RU в правительстве Прикамья.

В честь нового статуса в Чердыни установят памятный знак. В минкультуры рассчитывают, что членство в ассоциации поможет привлечь в город новые потоки туристов. В Ассоциацию уже входят такие туристические места как Суздаль, Мышкин, Калязин и Великий Устюг.

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Чердынь стала первым населенным пунктом Пермского края, который приняли в Ассоциацию самых красивых деревень и городков России. Официально церемония вступления состоится в пятницу, 14 марта. «В рамках IX Пермского экономического конгресса состоится церемония подписания соглашения и вручение сертификата о вступлении города Чердыни в Ассоциацию самых красивых деревень и городков России. В Пермском крае Чердынь — первая территория, удостоенная этого звания», — сообщили URA.RU в правительстве Прикамья. В честь нового статуса в Чердыни установят памятный знак. В минкультуры рассчитывают, что членство в ассоциации поможет привлечь в город новые потоки туристов. В Ассоциацию уже входят такие туристические места как Суздаль, Мышкин, Калязин и Великий Устюг.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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