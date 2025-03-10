Shot: HIMARS уничтожил подразделение ВСУ под Суджей

ВСУ случайно нанесли удар с помощью ракетной системы HIMARS по своим подразделениям в Судже Курской области, приняв их за российские. Это произошло после потери связи.
«ВСУ ударили с помощью HIMARS по своим же позициям в Судже», — пишет telegram-канал Shot. Там добавили, что украинские военные приняли свои войска за российские после потери связи.
Хотя большинство ракет было перехвачено российскими средствами ПВО, одна из них попала по украинскому подразделению, которое пыталось удержать город. Количество погибших среди украинских военных пока уточняется, передает telegram-канал.
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