Shot: HIMARS уничтожил подразделение ВСУ под Суджей

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Количество погибших военных ВСУ после удара HIMARS выясняется, пишет Shot
Количество погибших военных ВСУ после удара HIMARS выясняется, пишет Shot Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

ВСУ случайно нанесли удар с помощью ракетной системы HIMARS по своим подразделениям в Судже Курской области, приняв их за российские. Это произошло после потери связи.

«ВСУ ударили с помощью HIMARS по своим же позициям в Судже», — пишет telegram-канал Shot. Там добавили, что украинские военные приняли свои войска за российские после потери связи.

Хотя большинство ракет было перехвачено российскими средствами ПВО, одна из них попала по украинскому подразделению, которое пыталось удержать город. Количество погибших среди украинских военных пока уточняется, передает telegram-канал.

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ВСУ случайно нанесли удар с помощью ракетной системы HIMARS по своим подразделениям в Судже Курской области, приняв их за российские. Это произошло после потери связи. «ВСУ ударили с помощью HIMARS по своим же позициям в Судже», — пишет telegram-канал Shot. Там добавили, что украинские военные приняли свои войска за российские после потери связи. Хотя большинство ракет было перехвачено российскими средствами ПВО, одна из них попала по украинскому подразделению, которое пыталось удержать город. Количество погибших среди украинских военных пока уточняется, передает telegram-канал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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