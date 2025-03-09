Полиция нашла подростков, устроивших поножовщину в центре Челябинска

Полицейские выявили личности подростков, участвовавших в поножовщине на улице Кирова в Челябинске. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
«Челябинские полицейские установили личности детей, которые, по сообщениям в социальных медиа, якобы серьезно повздорили друг с другом на перекресте улиц Кирова и Калинина. Дети и их законные представители были опрошены, претензии друг к другу стороны не высказали и от написания заявлений отказались», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Видео с потасовкой подростков, в ходе которой один из ее участников применил нож, появилось в соцсетях. Полиция оперативно изучила видеозапись и установила участников инцидента.
Все они являются малолетними и знакомы друг с другом. Информация о причинении друг другу травм не нашла своего подтверждения. Сотрудники полиции провели с ними профилактическую беседу и рассказали о наказаниях, которые следуют за нарушение закона.
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