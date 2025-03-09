Мэр Лошкин потребовал очистить ливневки в Челябинске

Глава Челябинска Алексей Лошкин дал указание районным администрациям активизировать подготовку к весеннему паводку. На аппаратном совещании в мэрии он поручил главам проверить работу ливневых канализаций и водоотводных каналов в поселках, передает корреспондент URA.RU.
«У кого есть частный сектор — вы свои проблемные места знаете. Проследите, чтобы ничто не мешало оттоку воды», — заявил Лошкин. Мэр также попросил не отлынивать от прочистки ливневок, которые могли забиться мусором.
Глава города подчеркнул важность контроля за управляющими компаниями в этом вопросе. Своевременный вывоз снега с проблемных участков также остается важной задачей, поставленной мэром. Лошкин также подчеркнул необходимость предотвращения любых возможных негативных последствий от таяния снега.
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