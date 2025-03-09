Жителей Пермского края стало больше из-за мигрантов

Пермский край в 2024 году покинуло меньше людей, чем прибыло. В 2023 году миграционная динамика была противоположной.
«Предварительные данные указывают на миграционный прирост в 1558 человек. В 2023 году, напротив, наблюдался отток населения в 2,2 тысячи человек», — следует из статистики Пермьстата, которая есть в распоряжении URA.RU.
Так, с января по декабрь в Пермский край въехало 55,6 тысячи человек из других регионов РФ и зарубежья. Международная миграция также оказала влияние. Речь идет как о странах СНГ, так и о государствах дальнего зарубежья. Оттуда в регион приехало 6,2 тысячи человек. Наибольший приток в своих сегментах обеспечили Таджикистан и Индия. При этом из Пермского края выехало чуть более 54 тысяч жителей.
Чаще всего пермяки переезжали на ПМЖ в Северо-Западный, Уральский, Южный, Центральный и Приволжский федеральные округа. Среди наиболее привлекательных территорий для миграции оказались Санкт-Петербург, Свердловская область и Краснодарский край.
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