09 марта 2025

Жителей Пермского края стало больше из-за мигрантов

Пермьстат: мигранты увеличили население Пермского края на 1,5 тысячи человек
© Служба новостей «URA.RU»
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С января по декабрь в Пермский край въехало 55,6 тысяч человек из других регионов РФ и зарубежья
С января по декабрь в Пермский край въехало 55,6 тысяч человек из других регионов РФ и зарубежья Фото:

Пермский край в 2024 году покинуло меньше людей, чем прибыло. В 2023 году миграционная динамика была противоположной.

«Предварительные данные указывают на миграционный прирост в 1558 человек. В 2023 году, напротив, наблюдался отток населения в 2,2 тысячи человек», — следует из статистики Пермьстата, которая есть в распоряжении URA.RU.

Так, с января по декабрь в Пермский край въехало 55,6 тысячи человек из других регионов РФ и зарубежья. Международная миграция также оказала влияние. Речь идет как о странах СНГ, так и о государствах дальнего зарубежья. Оттуда в регион приехало 6,2 тысячи человек. Наибольший приток в своих сегментах обеспечили Таджикистан и Индия. При этом из Пермского края выехало чуть более 54 тысяч жителей.

Чаще всего пермяки переезжали на ПМЖ в Северо-Западный, Уральский, Южный, Центральный и Приволжский федеральные округа. Среди наиболее привлекательных территорий для миграции оказались Санкт-Петербург, Свердловская область и Краснодарский край.

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Пермский край в 2024 году покинуло меньше людей, чем прибыло. В 2023 году миграционная динамика была противоположной. «Предварительные данные указывают на миграционный прирост в 1558 человек. В 2023 году, напротив, наблюдался отток населения в 2,2 тысячи человек», — следует из статистики Пермьстата, которая есть в распоряжении URA.RU. Так, с января по декабрь в Пермский край въехало 55,6 тысячи человек из других регионов РФ и зарубежья. Международная миграция также оказала влияние. Речь идет как о странах СНГ, так и о государствах дальнего зарубежья. Оттуда в регион приехало 6,2 тысячи человек. Наибольший приток в своих сегментах обеспечили Таджикистан и Индия. При этом из Пермского края выехало чуть более 54 тысяч жителей. Чаще всего пермяки переезжали на ПМЖ в Северо-Западный, Уральский, Южный, Центральный и Приволжский федеральные округа. Среди наиболее привлекательных территорий для миграции оказались Санкт-Петербург, Свердловская область и Краснодарский край.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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