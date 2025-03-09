В Тобольске под окнами многоэтажки нашли труп

Инцидент произошел 9 марта
В Тобольске в 15-м микрорайоне из окна многоэтажки выпал мужчина. Как сообщили URA.RU в региональном департаменте здравоохранения, житель скончался.
«Вызов поступил 9 марта в 16:20, прибытие бригады скорой медицинской помощи — в 16:25. Медики констатировали смерть пациента», — рассказали агентству в департаменте.
Как сообщили очевидцы в соцсетях, мужчина выпал из окна 11-го этажа. Силовики устанавливают обстоятельства произошедшего.
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