09 марта 2025
08 марта 2025

В Тобольске под окнами многоэтажки нашли труп

© Служба новостей «URA.RU»
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Инцидент произошел 9 марта
Инцидент произошел 9 марта Фото:

В Тобольске в 15-м микрорайоне из окна многоэтажки выпал мужчина. Как сообщили URA.RU в региональном департаменте здравоохранения, житель скончался.

«Вызов поступил 9 марта в 16:20, прибытие бригады скорой медицинской помощи — в 16:25. Медики констатировали смерть пациента», — рассказали агентству в департаменте.

Как сообщили очевидцы в соцсетях, мужчина выпал из окна 11-го этажа. Силовики устанавливают обстоятельства произошедшего.

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В Тобольске в 15-м микрорайоне из окна многоэтажки выпал мужчина. Как сообщили URA.RU в региональном департаменте здравоохранения, житель скончался. «Вызов поступил 9 марта в 16:20, прибытие бригады скорой медицинской помощи — в 16:25. Медики констатировали смерть пациента», — рассказали агентству в департаменте. Как сообщили очевидцы в соцсетях, мужчина выпал из окна 11-го этажа. Силовики устанавливают обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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