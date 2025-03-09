09 марта 2025

В Екатеринбурге взлетели цены на вторичное жилье

В Екатеринбурге многокомнатные квартиры подорожали на 3,91% за месяц
© Служба новостей «URA.RU»
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Сильнее всего подорожали многокомнатные квартиры
Сильнее всего подорожали многокомнатные квартиры Фото:

В Екатеринбурге выросли цены на рынке вторичного жилья. Самыми подорожавшими стали многокомнатные и двухкомнатные квартиры. Аналитику за февраль опубликовало АН «Этажи». 

В течение февраля стоимость многокомнатных квартир увеличилась до 109,9 тысяч рублей за «квадрат» (+3,91%). Двухкомнатные квартиры стали стоить 130,2 тысяч рублей за квадратный метр вместо 127,6 тысяч рублей (+1,98%). «Однушки» можно было купить по следующей стоимости — 145,2 тысяч рублей за квадратный метр, что на 1,05% дороже, чем в январе. 

Самая высокая средняя цена за квадратный метр зафиксирована в районе Автовокзала — 164,2 тысяч рублей. На втором месте — Заречный, там в среднем «квадрат» стоил 157,8 тысяч рублей, тройку замыкает Центр со средней ценой в 156,7 тысяч рублей за квадратный метр. 

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В Екатеринбурге выросли цены на рынке вторичного жилья. Самыми подорожавшими стали многокомнатные и двухкомнатные квартиры. Аналитику за февраль опубликовало АН «Этажи».  В течение февраля стоимость многокомнатных квартир увеличилась до 109,9 тысяч рублей за «квадрат» (+3,91%). Двухкомнатные квартиры стали стоить 130,2 тысяч рублей за квадратный метр вместо 127,6 тысяч рублей (+1,98%). «Однушки» можно было купить по следующей стоимости — 145,2 тысяч рублей за квадратный метр, что на 1,05% дороже, чем в январе.  Самая высокая средняя цена за квадратный метр зафиксирована в районе Автовокзала — 164,2 тысяч рублей. На втором месте — Заречный, там в среднем «квадрат» стоил 157,8 тысяч рублей, тройку замыкает Центр со средней ценой в 156,7 тысяч рублей за квадратный метр. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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