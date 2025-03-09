В Екатеринбурге взлетели цены на вторичное жилье

В Екатеринбурге выросли цены на рынке вторичного жилья. Самыми подорожавшими стали многокомнатные и двухкомнатные квартиры. Аналитику за февраль опубликовало АН «Этажи».
В течение февраля стоимость многокомнатных квартир увеличилась до 109,9 тысяч рублей за «квадрат» (+3,91%). Двухкомнатные квартиры стали стоить 130,2 тысяч рублей за квадратный метр вместо 127,6 тысяч рублей (+1,98%). «Однушки» можно было купить по следующей стоимости — 145,2 тысяч рублей за квадратный метр, что на 1,05% дороже, чем в январе.
Самая высокая средняя цена за квадратный метр зафиксирована в районе Автовокзала — 164,2 тысяч рублей. На втором месте — Заречный, там в среднем «квадрат» стоил 157,8 тысяч рублей, тройку замыкает Центр со средней ценой в 156,7 тысяч рублей за квадратный метр.
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