09 марта 2025

Глава Минспорта РФ обсудит со свердловским губернатором две темы: инсайд

Министр Дегтярев проверит исполнение поручений Путина в Свердловской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Правительства РФ. , дегтярев михаил
Михаил Дегтярев прилетит в Екатеринбург 10 марта Фото:

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев во время своего визита в Свердловскую область планирует обсудить с губернатором Евгением Куйвашевым как минимум две темы. Как рассказал URA.RU осведомленный источник, речь пойдет об исполнении президентских поручений и возможности проведения на новых спортивных объектах в Екатеринбурге больших мероприятий.

«УГМК-Арену» Дегтярев посетит вечером 10 марта. Там состоится официальное открытие площадки, участие в котором также примут первый вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев (бывший полпред президента РФ на Урале), Куйвашев, нынешний уральский полпред Артем Жога и президент хоккейного клуба «Автомобилист» Андрей Козицын. Сразу после открытия состоится матч между местным «Автомобилистом» и московским ЦСКА.

11 марта Дегтяреву проведут экскурсию по Дворцу водных видов спорта — крупнейшему крытому водному спортивному сооружению в России, который строили к летней «Универсиаде» в 2023 году (вместо нее в итоге прошел Международный фестиваль университетского спорта). В целом же, знает еще один собеседник агентства, планируется обсуждать продвижение Свердловской области на федеральном уровне. «В частности, проведение на новых спортивных объектах в Екатеринбурге масштабных спортивных мероприятий», — рассказал он.

Еще одна тема для обсуждений — выполнение поручений президента Владимира Путина, которые он давал на форуме «Россия — спортивная держава» в Уфе в конце 2024 года. Тогда российский лидер, в частности, призвал уделить особое внимание развитию адаптивных видов спорта (в УрФО этой темой активно занимается Жога), активнее применять механизмы государственно-частного партнерства.

Для Дегтярева — бывшего губернатора Хабаровского края — это будет первый официальный визит в регион в новом статусе. На должность министра спорта РФ он был назначен, когда формировалось новое правительство после президентских выборов — в мае 2024 года.

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Министр спорта РФ Михаил Дегтярев во время своего визита в Свердловскую область планирует обсудить с губернатором Евгением Куйвашевым как минимум две темы. Как рассказал URA.RU осведомленный источник, речь пойдет об исполнении президентских поручений и возможности проведения на новых спортивных объектах в Екатеринбурге больших мероприятий. «УГМК-Арену» Дегтярев посетит вечером 10 марта. Там состоится официальное открытие площадки, участие в котором также примут первый вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев (бывший полпред президента РФ на Урале), Куйвашев, нынешний уральский полпред Артем Жога и президент хоккейного клуба «Автомобилист» Андрей Козицын. Сразу после открытия состоится матч между местным «Автомобилистом» и московским ЦСКА. 11 марта Дегтяреву проведут экскурсию по Дворцу водных видов спорта — крупнейшему крытому водному спортивному сооружению в России, который строили к летней «Универсиаде» в 2023 году (вместо нее в итоге прошел Международный фестиваль университетского спорта). В целом же, знает еще один собеседник агентства, планируется обсуждать продвижение Свердловской области на федеральном уровне. «В частности, проведение на новых спортивных объектах в Екатеринбурге масштабных спортивных мероприятий», — рассказал он. Еще одна тема для обсуждений — выполнение поручений президента Владимира Путина, которые он давал на форуме «Россия — спортивная держава» в Уфе в конце 2024 года. Тогда российский лидер, в частности, призвал уделить особое внимание развитию адаптивных видов спорта (в УрФО этой темой активно занимается Жога), активнее применять механизмы государственно-частного партнерства. Для Дегтярева — бывшего губернатора Хабаровского края — это будет первый официальный визит в регион в новом статусе. На должность министра спорта РФ он был назначен, когда формировалось новое правительство после президентских выборов — в мае 2024 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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