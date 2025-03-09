09 марта 2025

Суточный рекорд тепла возможен в Пермском крае только 15 марта

ГИС-центр ПГНИУ: в Пермском крае 15 марта потеплеет до +6 градусов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В выходные температура воздуха в регионе будет на 10°С выше климатической нормы
В выходные температура воздуха в регионе будет на 10°С выше климатической нормы Фото:

Текущая неделя в Пермском крае неделя будет теплой. Отклонение от нормы составит три градуса на севере и до шести на юго-западе региона. При этом пик потепления ожидается лишь с 14 марта, а суточный рекорд тепла будет установлен 15 марта.

«Начало недели будет достаточно прохладным. В понедельник днем от пяти до десяти ниже нуля, на юге 0-1 градус. В Перми около минус трех. В ночь на вторник на севере и востоке края подморозит до минус 18 — минус 23. В среду начнется вынос тепла с юго-запада. В дневные часы потеплеет до 2-4 градусов по краю и до трех в Перми», — сообщают синоптики ГИС-центра ПГНИУ.

По данным метеорологов, в четверг заток тепла несколько ослабеет. Температура воздуха в течение суток поднимется до трех градусов, на севере будет чуть холоднее, чем на юге.

14 марта ожидается более мощный вынос тепла. Поступление влажного тропического воздуха приведет к потеплению до 4-6 градусов выше нуля. Причем такая же температура воздуха сохранится и в ночь на субботу. Это на 10 градусов выше климатической нормы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Текущая неделя в Пермском крае неделя будет теплой. Отклонение от нормы составит три градуса на севере и до шести на юго-западе региона. При этом пик потепления ожидается лишь с 14 марта, а суточный рекорд тепла будет установлен 15 марта. «Начало недели будет достаточно прохладным. В понедельник днем от пяти до десяти ниже нуля, на юге 0-1 градус. В Перми около минус трех. В ночь на вторник на севере и востоке края подморозит до минус 18 — минус 23. В среду начнется вынос тепла с юго-запада. В дневные часы потеплеет до 2-4 градусов по краю и до трех в Перми», — сообщают синоптики ГИС-центра ПГНИУ. По данным метеорологов, в четверг заток тепла несколько ослабеет. Температура воздуха в течение суток поднимется до трех градусов, на севере будет чуть холоднее, чем на юге. 14 марта ожидается более мощный вынос тепла. Поступление влажного тропического воздуха приведет к потеплению до 4-6 градусов выше нуля. Причем такая же температура воздуха сохранится и в ночь на субботу. Это на 10 градусов выше климатической нормы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...