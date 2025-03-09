Суточный рекорд тепла возможен в Пермском крае только 15 марта

Текущая неделя в Пермском крае неделя будет теплой. Отклонение от нормы составит три градуса на севере и до шести на юго-западе региона. При этом пик потепления ожидается лишь с 14 марта, а суточный рекорд тепла будет установлен 15 марта.
«Начало недели будет достаточно прохладным. В понедельник днем от пяти до десяти ниже нуля, на юге 0-1 градус. В Перми около минус трех. В ночь на вторник на севере и востоке края подморозит до минус 18 — минус 23. В среду начнется вынос тепла с юго-запада. В дневные часы потеплеет до 2-4 градусов по краю и до трех в Перми», — сообщают синоптики ГИС-центра ПГНИУ.
По данным метеорологов, в четверг заток тепла несколько ослабеет. Температура воздуха в течение суток поднимется до трех градусов, на севере будет чуть холоднее, чем на юге.
14 марта ожидается более мощный вынос тепла. Поступление влажного тропического воздуха приведет к потеплению до 4-6 градусов выше нуля. Причем такая же температура воздуха сохранится и в ночь на субботу. Это на 10 градусов выше климатической нормы.
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