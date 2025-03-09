09 марта 2025

В Челябинске педофила осудили на 17 лет

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд признал мужчину виновным по нескольким эпизодам насильственных действий сексуального характера по отношению к детям
Суд признал мужчину виновным по нескольким эпизодам насильственных действий сексуального характера по отношению к детям Фото:

Челябинский облсуд 10 марта вынес приговор местному жителю, обвиняемому в совращении детей. Как рассказал URA.RU источник в судебной системе, мужчину признали виновным по нескольким эпизодам насильственных действий сексуального характера по отношению к детям и отправили в колонию строгого режима на 17 лет.

«Суд приговорил признать мужчину виновным по п. „б“ ч.5 ст.132 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 17 лет колонии строгого режима», — рассказал URA.RU источник.

По данным URA.RU, педофил был задержан в ноябре 2023 года и с тех пор находился под стражей. В суде удалось доказать его причастность к нескольким преступлениям против половой неприкосновенности детей. Первый случай, по данным агентства, произошел в августе 2022 года. Мужчина тогда пригласил знакомого мальчика к себе домой и стал домогаться его. После педофил снова встречался с мальчиком, пугая тем, что расскажет об их связи.

Второй случай произошел незадолго до задержания. Педофил, будучи пьяным, заметил двух мальчиков на детской площадке. Он позвал их к себе домой и стал приставать.

После задержания мужчина отрицал обвинения: говорил, что его оболгали. Но собранные следствием доказательства указывали на его виновность.

URA.RU связалось с пресс-службой Челябинского облсуда. Ответ будет опубликован после получения.

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Челябинский облсуд 10 марта вынес приговор местному жителю, обвиняемому в совращении детей. Как рассказал URA.RU источник в судебной системе, мужчину признали виновным по нескольким эпизодам насильственных действий сексуального характера по отношению к детям и отправили в колонию строгого режима на 17 лет. «Суд приговорил признать мужчину виновным по п. „б“ ч.5 ст.132 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 17 лет колонии строгого режима», — рассказал URA.RU источник. По данным URA.RU, педофил был задержан в ноябре 2023 года и с тех пор находился под стражей. В суде удалось доказать его причастность к нескольким преступлениям против половой неприкосновенности детей. Первый случай, по данным агентства, произошел в августе 2022 года. Мужчина тогда пригласил знакомого мальчика к себе домой и стал домогаться его. После педофил снова встречался с мальчиком, пугая тем, что расскажет об их связи. Второй случай произошел незадолго до задержания. Педофил, будучи пьяным, заметил двух мальчиков на детской площадке. Он позвал их к себе домой и стал приставать. После задержания мужчина отрицал обвинения: говорил, что его оболгали. Но собранные следствием доказательства указывали на его виновность. URA.RU связалось с пресс-службой Челябинского облсуда. Ответ будет опубликован после получения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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