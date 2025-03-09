Петербургские компании в суде оспорили претензии налоговой почти на миллиард

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти отказался удовлетворить иск Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы к двум компаниям — ООО «Специнжстрой» (СИС) и ООО «Строймонтажкомплект» (СМК). ФНС требовала привлечь компании к солидарной ответственности по налоговым долгам ООО «Возрождение Петербурга» на общую сумму 947 миллионов рублей.
«По мнению МИФНС № 30, из-за неспособности „Возрождения Петербурга“ погасить долги перед бюджетом солидарную ответственность за него перед государством несут СМК и СИС, образованные при его реорганизации. Однако суд усомнился, что реорганизация „Возрождения Петербурга“ была проведена с целью уклонения от выплаты налогов, и отказался удовлетворить иск фискального ведомства», — пишет «Деловой Петербург».
ООО «Возрождение Петербурга» в августе 2021 года провело реорганизацию, выделив две компании — СИС и СМК. В мае 2022 года руководство «Возрождения Петербурга» приняло решение о добровольной ликвидации, однако в октябре того же года ФНС начала выездную налоговую проверку, после чего компания от ликвидации отказалась. По итогам проверки в апреле 2024 года инспекция доначислила «Возрождению Петербурга» налоги и пени почти на 954 млн рублей. Компания не оспаривала доначисления, и решение вступило в законную силу. Однако взыскать эти средства оказалось невозможным — у компании не оказалось активов, а налоговая служба не стала финансировать процедуру банкротства. ФНС попыталась взыскать долг с выделенных при реорганизации компаний СМК и СИС, считая их солидарно ответственными за обязательства правопредшественника.
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