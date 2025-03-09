09 марта 2025

Пермский край увеличил поставки хвойного леса в Ирак

С начала 2025 года в Ирак вывезли 565 кубометров пермского леса
© Служба новостей «URA.RU»
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Экспорт леса в Ирак вырос на 56%
Экспорт леса в Ирак вырос на 56% Фото:

С начала года из Пермского края экспортировано 565 кубометров еловых пиломатериалов в Ирак. Это больше на 57% аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает сайт управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

«Был осуществлен карантинный фитосанитарный контроль 112,2 кубометра еловых пиломатериалов, предназначенных для отгрузки в Ирак. Вся продукция прошла лабораторный контроль, который показал отсутствие карантинных вредных организмов», — сообщает ведомство.

Ранее URA.RU сообщало, что Пермский край увеличил поставки леса в Иран. С начала года экспорт леса в Иран вырос на 72%.

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С начала года из Пермского края экспортировано 565 кубометров еловых пиломатериалов в Ирак. Это больше на 57% аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает сайт управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. «Был осуществлен карантинный фитосанитарный контроль 112,2 кубометра еловых пиломатериалов, предназначенных для отгрузки в Ирак. Вся продукция прошла лабораторный контроль, который показал отсутствие карантинных вредных организмов», — сообщает ведомство. Ранее URA.RU сообщало, что Пермский край увеличил поставки леса в Иран. С начала года экспорт леса в Иран вырос на 72%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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