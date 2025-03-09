Пермский край увеличил поставки хвойного леса в Ирак

С начала года из Пермского края экспортировано 565 кубометров еловых пиломатериалов в Ирак. Это больше на 57% аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает сайт управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
«Был осуществлен карантинный фитосанитарный контроль 112,2 кубометра еловых пиломатериалов, предназначенных для отгрузки в Ирак. Вся продукция прошла лабораторный контроль, который показал отсутствие карантинных вредных организмов», — сообщает ведомство.
Ранее URA.RU сообщало, что Пермский край увеличил поставки леса в Иран. С начала года экспорт леса в Иран вырос на 72%.
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