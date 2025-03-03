03 марта 2025

Пермский край увеличил поставки леса в Иран

С начала года в Иран вывезли 1,1 тысяч кубометров пермского леса
© Служба новостей «URA.RU»
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Экспорт леса в Иран вырос на 72%
Экспорт леса в Иран вырос на 72% Фото:

С начала 2025 года из Пермского края экспортировано 1,1 тысяч кубометров лесопродукции в Иран. Это выше аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает сайт Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

«Для пермской лесопродукции, предназначенной для отправки в Иран, оформлено девять фитосанитарных сертификатов. Это выше на 72% аналогичного периода 2024 года. Всего экспортировано 1,1 тысяч кубометров лесоматериалов», — сообщает ведомство.

Ранее URA.RU сообщало, что пермскую предпринимательницу оштрафовали за неправильное хранение пиломатериалов. В них были обнаружены опасные жуки. 

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С начала 2025 года из Пермского края экспортировано 1,1 тысяч кубометров лесопродукции в Иран. Это выше аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает сайт Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. «Для пермской лесопродукции, предназначенной для отправки в Иран, оформлено девять фитосанитарных сертификатов. Это выше на 72% аналогичного периода 2024 года. Всего экспортировано 1,1 тысяч кубометров лесоматериалов», — сообщает ведомство. Ранее URA.RU сообщало, что пермскую предпринимательницу оштрафовали за неправильное хранение пиломатериалов. В них были обнаружены опасные жуки. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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