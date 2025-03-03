Пермский край увеличил поставки леса в Иран

С начала 2025 года из Пермского края экспортировано 1,1 тысяч кубометров лесопродукции в Иран. Это выше аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает сайт Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
«Для пермской лесопродукции, предназначенной для отправки в Иран, оформлено девять фитосанитарных сертификатов. Это выше на 72% аналогичного периода 2024 года. Всего экспортировано 1,1 тысяч кубометров лесоматериалов», — сообщает ведомство.
Ранее URA.RU сообщало, что пермскую предпринимательницу оштрафовали за неправильное хранение пиломатериалов. В них были обнаружены опасные жуки.
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