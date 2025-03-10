Почему тепличные огурцы в России дороже томатов

Рост цен на электроэнергию в России сделал огурцы дороже томатов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Россияне стали покупать больше томатов и огурцов «премиум»
Россияне стали покупать больше томатов и огурцов «премиум» Фото:

Цены на тепличные огурцы резко выросли осенью и зимой из-за возросших расходов производителей на электроэнергию. Об этом в интервью URA.RU рассказал директор по стратегическим вопросам Национального союза производителей плодов и овощей Игорь Мозговенко.

«Огурцы — драйверы тепличной отрасли. Огурец растет 42-45 дней и потом три месяца плодоносит. Общий урожай зависит от того, сколько оборотов хочет сделать руководство теплицы за год — три или четыре. Томат растет 90 дней и плодоносит девять месяцев. Тем не менее на огурцы требуется гораздо больше ламп и электроэнергии. Это увеличивает его себестоимость», — уточнил Игорь Мозговенко.

По словам эксперта, в последние годы тепличные хозяйства больше выращивают огурцов и томатов для премиум-сегмента. Например, среди огурцов пользуются спросом среднеплодные колючие и короткоплодные. Они дороже гладких. Среди свежих томатов попурярны сорта «Черри», «Кумато», «Фламенко» и «Коктейльные».

«Спрос на „Черри“ растет каждый год на 5%, поэтому производители увеличивают объемы производства. Вырастить их дороже, чем круглые красные томаты, поскольку урожайность „Черри“ с одного квадратного метра будет в два-три раза ниже при тех же трудозатратах. И стоимость будет в два-три раза выше, чем на круглые красные», — рассказал эксперт.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Цены на тепличные огурцы резко выросли осенью и зимой из-за возросших расходов производителей на электроэнергию. Об этом в интервью URA.RU рассказал директор по стратегическим вопросам Национального союза производителей плодов и овощей Игорь Мозговенко. «Огурцы — драйверы тепличной отрасли. Огурец растет 42-45 дней и потом три месяца плодоносит. Общий урожай зависит от того, сколько оборотов хочет сделать руководство теплицы за год — три или четыре. Томат растет 90 дней и плодоносит девять месяцев. Тем не менее на огурцы требуется гораздо больше ламп и электроэнергии. Это увеличивает его себестоимость», — уточнил Игорь Мозговенко. По словам эксперта, в последние годы тепличные хозяйства больше выращивают огурцов и томатов для премиум-сегмента. Например, среди огурцов пользуются спросом среднеплодные колючие и короткоплодные. Они дороже гладких. Среди свежих томатов попурярны сорта «Черри», «Кумато», «Фламенко» и «Коктейльные». «Спрос на „Черри“ растет каждый год на 5%, поэтому производители увеличивают объемы производства. Вырастить их дороже, чем круглые красные томаты, поскольку урожайность „Черри“ с одного квадратного метра будет в два-три раза ниже при тех же трудозатратах. И стоимость будет в два-три раза выше, чем на круглые красные», — рассказал эксперт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...