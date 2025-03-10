Почему тепличные огурцы в России дороже томатов

Цены на тепличные огурцы резко выросли осенью и зимой из-за возросших расходов производителей на электроэнергию. Об этом в интервью URA.RU рассказал директор по стратегическим вопросам Национального союза производителей плодов и овощей Игорь Мозговенко.
«Огурцы — драйверы тепличной отрасли. Огурец растет 42-45 дней и потом три месяца плодоносит. Общий урожай зависит от того, сколько оборотов хочет сделать руководство теплицы за год — три или четыре. Томат растет 90 дней и плодоносит девять месяцев. Тем не менее на огурцы требуется гораздо больше ламп и электроэнергии. Это увеличивает его себестоимость», — уточнил Игорь Мозговенко.
По словам эксперта, в последние годы тепличные хозяйства больше выращивают огурцов и томатов для премиум-сегмента. Например, среди огурцов пользуются спросом среднеплодные колючие и короткоплодные. Они дороже гладких. Среди свежих томатов попурярны сорта «Черри», «Кумато», «Фламенко» и «Коктейльные».
«Спрос на „Черри“ растет каждый год на 5%, поэтому производители увеличивают объемы производства. Вырастить их дороже, чем круглые красные томаты, поскольку урожайность „Черри“ с одного квадратного метра будет в два-три раза ниже при тех же трудозатратах. И стоимость будет в два-три раза выше, чем на круглые красные», — рассказал эксперт.
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