В центре Екатеринбурга продают полуразрушенное здание вуза. Фото

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Площадь здания составляет 2,9 тысячи «квадратов» (архивное фото)
Площадь здания составляет 2,9 тысячи «квадратов» (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге выставили на торги бывший корпус химфака Лесотехнического института на проспекте Ленина, 79. Полуразрушенное здание оценили в 36,1 миллиона рублей. Информация об этом появилась на портале «Дом. РФ».

«Комплекс находится в историческом центре Екатеринбурга. Объект окружен жилой и административной общественно-деловой застройкой», — следует из описания лота.

Общая площадь здания составляет 2,9 тысячи квадратных метров, земельный участок — 0,44 гектара. Прием заявок на конкурс закончится 7 апреля, а уже 11 апреля состоятся торги.

Здание признано памятником
Здание признано памятником
Фото:

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В Екатеринбурге выставили на торги бывший корпус химфака Лесотехнического института на проспекте Ленина, 79. Полуразрушенное здание оценили в 36,1 миллиона рублей. Информация об этом появилась на портале «Дом. РФ». «Комплекс находится в историческом центре Екатеринбурга. Объект окружен жилой и административной общественно-деловой застройкой», — следует из описания лота. Общая площадь здания составляет 2,9 тысячи квадратных метров, земельный участок — 0,44 гектара. Прием заявок на конкурс закончится 7 апреля, а уже 11 апреля состоятся торги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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