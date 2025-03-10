В Екатеринбурге выставили на торги бывший корпус химфака Лесотехнического института на проспекте Ленина, 79. Полуразрушенное здание оценили в 36,1 миллиона рублей. Информация об этом появилась на портале «Дом. РФ».
«Комплекс находится в историческом центре Екатеринбурга. Объект окружен жилой и административной общественно-деловой застройкой», — следует из описания лота.
Общая площадь здания составляет 2,9 тысячи квадратных метров, земельный участок — 0,44 гектара. Прием заявок на конкурс закончится 7 апреля, а уже 11 апреля состоятся торги.
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